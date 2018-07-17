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17.07.2018
ЦАМТО

Компания Boeing завершила испытания, необходимые для поставки ВВС США первых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус"

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Самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus
Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.
Источник: Boeing

ЦАМТО, 16 июля. По информации Boeing, объединенная испытательная группа компании и ВВС США завершили важный этап программы разработки многоцелевого транспорта-заправщика KC-46A "Пегасус", полностью выполнив программу летных испытаний, необходимых для поставки первого самолета.

Эксперты 6 июля завершили испытания для военной сертификации типа, а также сертификационные испытания по дозаправке самолетов KC-135, F-16 и C-17. Как предполагается, первый KC-46A будет передан ВВС США в октябре 2018 года.

Сертификация заказчика, которая началась в апреле, была проведена на предприятии Boeing в Сиэтле и на базе ВВС "Эдвардс" (шт.Калифорния). В рамках программы испытаний KC-46 и заправляемые самолеты выполняли полеты на различных скоростях, высотах и конфигурациях.

Кроме того, начались испытания по дозаправке в полете штурмовиков A-10 и KC-46 от другого KC-46. Сертификаты на дозаправку A-10, F/A-18, KC-46, F-15 и B-52 должны быть получены до проведения начальных войсковых испытаний и оценки самолета.

Как заявлено, на текущий момент основной задачей является получение Дополнительного сертификата типа (STC) от Федерального управления гражданской авиации, а также официального сертификата военного образца (MTC) от ВВС США.

Испытательная группа KC-46 завершила летные испытания в рамках получения STC в апреле и теперь работает над подготовкой соответствующих документов.

В настоящее время в рамках программы собраны шесть самолетов, которые применяются для поддержки различных сегментов тестирования STC и MTC. В целом налет самолетов составляет 3300 ч, в ходе которых на борт самолетов F-16, F/A-18, AV-8B, C-17, A-10, KC-10 и KC-46 было перекачано 2 млн. фунтов топлива.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2011 года ВВС США объявили компанию Boeing, предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и строительство четырех опытных образцов KC-46A. Сборка KC-46 осуществляется на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон).

ВВС США 18 августа 2016 года заключили с компанией Boeing контракт, предусматривающий поставку KC-46A "Пегасус" в рамках первых двух опционов на мелкосерийное производство. Стоимость данного соглашения составила 2,814 млрд. долл. Контракт предусматривает производство семи самолетов в рамках LRIP-1 и 12 ед. в рамках LRIP-2. В целом на текущий момент с компанией Boeing заключены контракты на производство 34 самолетов. Еще три KC-46A заказаны Японией.

16.07.2018
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Страны
США
Япония
Продукция
A-10 Warthog
B-52
C-17
F-15
F-16
F-18
Harrier
KC-135
Ил-214 (МТС)
КС-46
Компании
Boeing
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