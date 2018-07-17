Сокращение числа призывников в российскую армию связано с наращиванием современных вооружений
ЦАМТО, 16 июля. Сокращение числа призывников в российскую армию связано с наращиванием современных вооружений, которые могут обслуживать исключительно профессионалы-контрактники.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Как напоминает агентство, весенний призыв завершился 15 июля, по его итогам служить в армию отправилось около 130 тыс. призывников, в прошлую (осеннюю) призывную кампанию ВС РФ пополнило 134 тыс. новобранцев.
"Планомерное сокращение числа призывников связано с поступлением современных вооружений в российскую армию. По мере усложнения военной техники, обслуживать ее могут только профессионалы, увеличивается число контрактников и это объективный показатель развития российской армии", – сказал И.Коротченко.
При этом он отметил, что служба по призыву в обозримой перспективе сохранится, наряду с набором по контракту.
"Учитывая необходимость иметь мобилизационный ресурс для возможности наращивания Вооруженных сил в критический или военный период, служба по призыву остается актуальной, и она будет сохраняться", – отметил собеседник агентства.
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