ЦАМТО, 16 июля. Сокращение числа призывников в российскую армию связано с наращиванием современных вооружений, которые могут обслуживать исключительно профессионалы-контрактники.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как напоминает агентство, весенний призыв завершился 15 июля, по его итогам служить в армию отправилось около 130 тыс. призывников, в прошлую (осеннюю) призывную кампанию ВС РФ пополнило 134 тыс. новобранцев.

"Планомерное сокращение числа призывников связано с поступлением современных вооружений в российскую армию. По мере усложнения военной техники, обслуживать ее могут только профессионалы, увеличивается число контрактников и это объективный показатель развития российской армии", – сказал И.Коротченко.

При этом он отметил, что служба по призыву в обозримой перспективе сохранится, наряду с набором по контракту.

"Учитывая необходимость иметь мобилизационный ресурс для возможности наращивания Вооруженных сил в критический или военный период, служба по призыву остается актуальной, и она будет сохраняться", – отметил собеседник агентства.