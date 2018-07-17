Нидерланды намерены подписать соглашение на закупку БЛА MQ-9 "Рипер"

ЦАМТО, 16 июля. Как сообщили 13 июля агентству Reuters информированные с ходом переговоров источники, Нидерланды на этой неделе планируют заключить соглашение о покупке четырех средневысотных БЛА большой продолжительности полета (MALE) MQ-9 "Рипер".

По информации источников, письмо с предложением и принятием предложения (Letter of Offer and Acceptance – LOA) на поставку БЛА может быть подписано в ходе международного авиасалона в Фарнборо-2018 (Великобритания). Хотя переговоры о поставке ведутся в течение нескольких лет, ранее она не была реализована из-за недостатка финансовых средств.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Рипер", связанного оборудования, запчастей и услуг стоимостью до 339 млн. долл.

Помимо 4 БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5, запрос включал продажу 4 мобильных наземных станций управления Блок.30 (опционально Блок.50), 2 терминалов системы спутниковой связи, 6 мультиспектральных систем целеуказания (MTS)-B AN/DAS-1, 4 РЛС с синтезированной апертурой/систем обнаружения движущихся целей (SAR/GMTI) "Линкс" с режимом широкозонального наблюдения за водными акваториями MWAS (Maritime Wide Area Surveillance) и др.

Как подтвердил представитель Министерства обороны Нидерландов Питер Валстар (Peter Valstar), оборонное ведомство намерено закупить четыре БЛА "Рипер". Недавно соответствующий документ был направлен в парламент. Последним шагом для реализации закупки является подписание письма с предложением. Задержка проекта объясняется не протестами политической оппозиции, а финансовыми соображениями. В настоящее время, по оценке источников, "соглашение продвигается к подписанию быстрыми темпами".

В апреле администрация Д.Трампа внесла изменения в правила экспорта вооружений за рубеж, упростив действовавшие ранее процедуры. Выступая на днях после завершения саммита НАТО в Брюсселе, американский президент заявил о готовности оказать помощь небольшим странам НАТО в покупке вооружений в США.

При этом Д.Трамп потребовал на саммите от европейских союзников увеличить оборонные расходы, чтобы "не потерять поддержку Вашингтона".