Войти
17.07.2018
ЦАМТО

Нидерланды намерены подписать соглашение на закупку БЛА MQ-9 "Рипер"

667
0
0
MQ-9 "Рипер"
Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 "Рипер".
Источник: ga-asi.com

ЦАМТО, 16 июля. Как сообщили 13 июля агентству Reuters информированные с ходом переговоров источники, Нидерланды на этой неделе планируют заключить соглашение о покупке четырех средневысотных БЛА большой продолжительности полета (MALE) MQ-9 "Рипер".

По информации источников, письмо с предложением и принятием предложения (Letter of Offer and Acceptance – LOA) на поставку БЛА может быть подписано в ходе международного авиасалона в Фарнборо-2018 (Великобритания). Хотя переговоры о поставке ведутся в течение нескольких лет, ранее она не была реализована из-за недостатка финансовых средств.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Рипер", связанного оборудования, запчастей и услуг стоимостью до 339 млн. долл.

Помимо 4 БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5, запрос включал продажу 4 мобильных наземных станций управления Блок.30 (опционально Блок.50), 2 терминалов системы спутниковой связи, 6 мультиспектральных систем целеуказания (MTS)-B AN/DAS-1, 4 РЛС с синтезированной апертурой/систем обнаружения движущихся целей (SAR/GMTI) "Линкс" с режимом широкозонального наблюдения за водными акваториями MWAS (Maritime Wide Area Surveillance) и др.

Как подтвердил представитель Министерства обороны Нидерландов Питер Валстар (Peter Valstar), оборонное ведомство намерено закупить четыре БЛА "Рипер". Недавно соответствующий документ был направлен в парламент. Последним шагом для реализации закупки является подписание письма с предложением. Задержка проекта объясняется не протестами политической оппозиции, а финансовыми соображениями. В настоящее время, по оценке источников, "соглашение продвигается к подписанию быстрыми темпами".

В апреле администрация Д.Трампа внесла изменения в правила экспорта вооружений за рубеж, упростив действовавшие ранее процедуры. Выступая на днях после завершения саммита НАТО в Брюсселе, американский президент заявил о готовности оказать помощь небольшим странам НАТО в покупке вооружений в США.

При этом Д.Трамп потребовал на саммите от европейских союзников увеличить оборонные расходы, чтобы "не потерять поддержку Вашингтона".

16.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости

18.06.2018 "Жнецы" из-за океана

04.06.2018 Польша ощетинилась ударными дронами

15.05.2018 США могут наводнить Ближний Восток своими беспилотниками.

29.01.2018 Ударные БПЛА США разместят в Польше

15.05.2017 Эксперт об авиабомбе США с GPS-наведением: здесь больше пиара, чем новинки

12.04.2017 Потрепанный легион

09.11.2016 Небо в алмазах

31.10.2016 Летающие роботы наступают

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 19:52
  • 5
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 17.07 19:30
  • 7
Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения
  • 17.07 18:40
  • 9
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 17.07 18:28
  • 1
Россия превращает Крым в военную базу: в сети показали фото полуострова с воздуха
  • 17.07 18:13
  • 3
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 17.07 18:08
  • 12
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 17.07 17:59
  • 13
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 17.07 17:55
  • 156
Дополнительные функции
  • 17.07 17:43
  • 145
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 17.07 17:34
  • 1
Rolls-Royce представила концепт гибридного конвертоплана
  • 17.07 17:06
  • 1
В США нашли новую причину ядерной войны
  • 17.07 15:42
  • 2
Эксперты: Су-35 превратят в настоящий "стелс"
  • 17.07 15:30
  • 1
Морские пехотинцы США и украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма
  • 17.07 14:23
  • 20
В США все-таки разрешили распространять 3D-модели и цифровые чертежи для DIY-оружия
  • 17.07 12:43
  • 2
На Украине признали бесполезность новейших танков "Оплот"