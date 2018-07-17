В Московской области завершено перевооружение Таманской мотострелковой дивизии на модернизированные БМП-2М
ЦАМТО, 16 июля. Таманская мотострелковая дивизия, дислоцированная в Московской области, завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.
Экипажи 14 июля закончили приемку последней партии из нескольких десятков БМП-2М, поступивших в рамках государственного оборонного заказа.
Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены обновленным комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомет.
Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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