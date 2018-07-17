Войти
17.07.2018
ЦАМТО

В Московской области завершено перевооружение Таманской мотострелковой дивизии на модернизированные БМП-2М

988
0
+1
БМП-2М с усиленной защитой
БМП-2М с усиленной защитой.
Источник: vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 16 июля. Таманская мотострелковая дивизия, дислоцированная в Московской области, завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.

Экипажи 14 июля закончили приемку последней партии из нескольких десятков БМП-2М, поступивших в рамках государственного оборонного заказа.

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены обновленным комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомет.

Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

16.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости

16.07.2018 Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"

14.06.2018 Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

14.03.2018 В танковую дивизию на Урале поступили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М

19.12.2017 В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ

02.10.2017 Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"

24.08.2017 Александр Денисов: "В новой программе вооружения разработке и производству высокоточного оружия отведено определяющее значение"

19.10.2016 Тульские новинки на параде и на передовой

11.05.2016 Министр обороны проверил выполнение Гособоронзаказа на тульском предприятии «Щегловский вал»

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 19:52
  • 5
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 17.07 19:30
  • 7
Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения
  • 17.07 18:40
  • 9
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 17.07 18:28
  • 1
Россия превращает Крым в военную базу: в сети показали фото полуострова с воздуха
  • 17.07 18:13
  • 3
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 17.07 18:08
  • 12
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 17.07 17:59
  • 13
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 17.07 17:55
  • 156
Дополнительные функции
  • 17.07 17:43
  • 145
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 17.07 17:34
  • 1
Rolls-Royce представила концепт гибридного конвертоплана
  • 17.07 17:06
  • 1
В США нашли новую причину ядерной войны
  • 17.07 15:42
  • 2
Эксперты: Су-35 превратят в настоящий "стелс"
  • 17.07 15:30
  • 1
Морские пехотинцы США и украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма
  • 17.07 14:23
  • 20
В США все-таки разрешили распространять 3D-модели и цифровые чертежи для DIY-оружия
  • 17.07 12:43
  • 2
На Украине признали бесполезность новейших танков "Оплот"