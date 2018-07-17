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17.07.2018
ЦАМТО

Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в Финский залив для участия в Главном Военно-морском параде

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 16 июля. Отряд боевых кораблей Северного флота, совершив межфлотский переход из главной базы Северного флота г.Североморска, прибыл 15 июля в акваторию Финского залива для подготовки и участия в Главном Военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В отряд боевых кораблей Северного флота входят ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск" и фрегат "Адмирал Горшков".

Корабли по прибытию в Финский залив, заняли назначенные районы внешнего рейда Финского залива и ошвартовались на заранее установленные швартовые устройства, – "бочки" при содействии трех рейдовых буксиров вспомогательного флота ВМФ. За время перехода из Баренцева в Балтийское море корабли отработали задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны по маршруту движения, а также провели тренировки по прохождению узкостей (проливов), тренировки по обмену сигналами в дневное и ночное время. В ближайшее время, после проверки технических средств и пополнения запасов от судов обеспечения ВМФ России, корабли приступят к тренировкам Главного Военно-морского парада.

Накануне, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королев заслушал доклады ответственных лиц о готовности Ленинградской Военно-морской базы к обеспечению базирования кораблей-участников Главного Военно-морского парада, а также вместе с командующим Западным военным округом генерал-полковником Андреем Картаполовым лично осмотрел объекты инфраструктуры Кронштадта и Кронштадтского рейда.

Ранее, в Кронштадт прибыла дизель-электрическая подводная лодка Северного флота проекта 877 "Владикавказ", фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", корветы Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", малые ракетные корабли "Ураган", "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и др., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

16.07.2018
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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Адмирал Горшков
Бойкий
К-266 Орёл
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
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