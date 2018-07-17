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17.07.2018
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Rolls-Royce представила концепт гибридного конвертоплана

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Концепт гибридного летательного аппарата
Концепт гибридного летательного аппарата с вертикальными взлетом и посадкой, представленный компанией Rolls-Royce.
Источник: Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce представила концепт гибридного летательного аппарата с вертикальными взлетом и посадкой. Он будет оснащен шестью электромоторами, получающими энергию от газотурбинного генератора. Предполагается, что серийная модель на базе концепта появится к началу или середине 2020-х годов.

Несколько десятков компаний по всему миру занимаются разработкой аэротакси. Предполагается, что такие летательные аппараты будут применяться для быстрого перемещения по большим городам или пригородам без пересечения с зачастую загруженной наземной транспортной сетью. Поскольку аэротакси, как правило, разрабатывают именно для городского использования, практически во всех представленных проектах используется схема полета с вертикальными взлетом и посадкой, позволяющая отказаться от длинных взлетно-посадочных полос. Часть разработчиков выбрала для этого конструкцию вертолетного типа, а часть применила схему конвертоплана, который взлетает и садится с винтами, расположенными параллельно земле, а для полета на большие расстояния наклоняет их и использует крыло для создания подъемной силы.

Разработчики из Rolls-Royce выбрали в своем проекте аэротакси именно такую схему. Летательный аппарат имеет конструкцию высокоплана с поворотными крылом и хвостовым оперением. Он оснащен шестью электродвигателями с воздушными винтами: на консолях крыла расположены по два электромотора, а еще два установлены на сторонах хвостового оперения. Во время взлета и посадки все винты расположены параллельно земле. Для горизонтального полета они поворачиваются на 90 градусов, а двигатели на крыле отключаются и аппарат задействует для горизонтального полета только два двигателя в хвостовом оперении.


Концепт гибридного летательного аппарата с вертикальными взлетом и посадкой, представленный компанией Rolls-Royce.
Источник: Rolls-Royce

Все двигатели получают энергию установки мощностью около 500 киловатт, состоящей из газотурбинного двигателя Rolls-Royce M250 и генератора. За счет этого аппарат имеет заметно большую дальность полета, чем аналогичные аэротакси - около 800 километров. Кроме того, использование в качестве основного источника энергии газотурбинного двигателя вместо аккумуляторов позволит быстро заправлять аппарат между полетами и использовать существующую инфраструктуру в аэропортах и вертолетных станциях. Максимальная скорость аэротакси составит 250 километров в час.

Предполагается, что аппарат сможет перевозить до пяти пассажиров. Также компания рассчитывает, что используемую в нем платформу можно будет адаптировать для грузовых перевозок и военных нужд. Rolls-Royce заявляет, что серийная модель на базе концепта может совершить первый полет в начале или середине 2020-х годов.

Электрические аэротакси разрабатывают и несколько других компаний, причем часть из этих аппаратов уже совершила первый полет. Весной 2018 года испытания своих летательных аппаратов показали Airbus и Kitty Hawk. Airbus использовала в своем проекте схему конвертоплана с двумя поворотными крыльями, а в аэротакси Kitty Hawk используется статичное крыло с 12 подъемными винтами, которые отключаются после взлета, после чего аппарат летит с использованием толкающего винта в хвостовой части. Похожую схему выбрала Aurora Flight Sciences, которая разрабатывает аэротакси для сервиса Uber, а также американский стартап Zee.Aero.


Григорий Копиев

16.07.2018
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принадлежат N+1
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Airbus
Aurora Flight
Rolls-Royce
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1 комментарий
№1
17.07.2018 17:34
Цитата, q
Он будет оснащен шестью электромоторами, получающими энергию от газотурбинного генератора.
О чем помнится здесь уже и писал. Оптимальная схема для условий России. Климат России и турбина прекрасно сочетаются. Вот только совсем не такси, а "автобус".
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