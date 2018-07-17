Липецкий авиацентр одним из первых получит истребители пятого поколения Су-57

ЦАМТО, 16 июля. Специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в армии получат истребители пятого поколения Су-57. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил – это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет – Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", – сообщил Ю.Сушков.

По его словам, липецкие летчики первыми освоят этот тип летательных аппаратов после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В.П. Чкалова в Ахтубинске, отмечает агентство.

"Ахтубинск – исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолет, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части ВКС. Мы получим его после них", – сказал он.