Войти
17.07.2018
ЦАМТО

Липецкий авиацентр одним из первых получит истребители пятого поколения Су-57

787
0
0
Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник: https://twitter.com/AnatolyVlasov87

ЦАМТО, 16 июля. Специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в армии получат истребители пятого поколения Су-57. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил – это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет – Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", – сообщил Ю.Сушков.

По его словам, липецкие летчики первыми освоят этот тип летательных аппаратов после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В.П. Чкалова в Ахтубинске, отмечает агентство.

"Ахтубинск – исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолет, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части ВКС. Мы получим его после них", – сказал он.

16.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Похожие новости

09.07.2018 Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой

06.07.2018 О боевом применении Су-57 в Сирии: F-35 уже не стелс...

06.07.2018 Истребители пятого поколения Су-57 вооружат дальнобойными гиперзвуковыми ракетами - газета

02.07.2018 Поставки Су-57 в ВС России начнутся в ближайшее время

02.07.2018 Су-30 отправятся в Иран? В таком случае баланс сил на Ближнем Востоке может измениться

29.06.2018 Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке

25.06.2018 Смертоносный "утенок": Су-34 назвали лучшим ударным самолетом

22.06.2018 Кто первым получит новые российские истребители: Армения, Азербайджан или Турция?

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 19:52
  • 5
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 17.07 19:30
  • 7
Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения
  • 17.07 18:40
  • 9
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 17.07 18:28
  • 1
Россия превращает Крым в военную базу: в сети показали фото полуострова с воздуха
  • 17.07 18:13
  • 3
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 17.07 18:08
  • 12
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 17.07 17:59
  • 13
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 17.07 17:55
  • 156
Дополнительные функции
  • 17.07 17:43
  • 145
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 17.07 17:34
  • 1
Rolls-Royce представила концепт гибридного конвертоплана
  • 17.07 17:06
  • 1
В США нашли новую причину ядерной войны
  • 17.07 15:42
  • 2
Эксперты: Су-35 превратят в настоящий "стелс"
  • 17.07 15:30
  • 1
Морские пехотинцы США и украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма
  • 17.07 14:23
  • 20
В США все-таки разрешили распространять 3D-модели и цифровые чертежи для DIY-оружия
  • 17.07 12:43
  • 2
На Украине признали бесполезность новейших танков "Оплот"