Западные СМИ сообщили об успешных испытаниях российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
ЦАМТО, 16 июля. Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году, сейчас проходят ее успешные испытания. Об этом, как передает "РИА Новости, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.
По данным телеканала, новейшие ракеты уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31, и теперь ведется работа по адаптации ракеты под бомбардировщики. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал "РИА Новости", что гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" вооружат дальний бомбардировщик Ту-22М3.
CNBC сообщает о трех успешных испытаниях "Кинжала", последние из которых состоялись в июле, когда ракета поразила цель на расстоянии чуть более 800 км, отмечает агентство.
Ранее телеканал опубликовал материал, в котором утверждалось, что гиперзвуковое оружие "Авангард" также достигнет боеготовности к 2020 году.
Как напоминает "РИА Новости", 1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Среди них – авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число М более чем в двадцать раз.
В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у Вашингтона пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам указывал глава Стратегического командования Минобороны США генерал Джон Хайтен. Помимо этого, в СМИ появилась информация о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК "Пэтриот" не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века, передает "РИА Новости".
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
16.07.2018 Американские СМИ: Невероятный российский "Кинжал" бьёт на сотни километров
16.07.2018 СМИ сообщили о новых испытаниях гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
05.07.2018 "Кинжал" для "Тушки"
08.06.2018 Путин: все анонсированные новинки вооружений будут своевременно поставлены в ВС РФ
23.05.2018 CNBC: четыре испытания российской ракеты с ядерной установкой завершились неудачно
22.05.2018 В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
07.05.2018 Вооруженные ракетами "Кинжал" МиГ-31К впервые пролетят над Москвой
26.03.2018 Генштаб: возможности представленных Путиным средств поражения будут повышаться