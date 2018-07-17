Западные СМИ сообщили об успешных испытаниях российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

ЦАМТО, 16 июля. Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году, сейчас проходят ее успешные испытания. Об этом, как передает "РИА Новости, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

По данным телеканала, новейшие ракеты уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31, и теперь ведется работа по адаптации ракеты под бомбардировщики. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал "РИА Новости", что гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" вооружат дальний бомбардировщик Ту-22М3.

CNBC сообщает о трех успешных испытаниях "Кинжала", последние из которых состоялись в июле, когда ракета поразила цель на расстоянии чуть более 800 км, отмечает агентство.

Ранее телеканал опубликовал материал, в котором утверждалось, что гиперзвуковое оружие "Авангард" также достигнет боеготовности к 2020 году.

Как напоминает "РИА Новости", 1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Среди них – авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число М более чем в двадцать раз.

В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у Вашингтона пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам указывал глава Стратегического командования Минобороны США генерал Джон Хайтен. Помимо этого, в СМИ появилась информация о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК "Пэтриот" не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века, передает "РИА Новости".