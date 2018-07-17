Командующий ВТА назвал историческим событием десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри

Комплек разведки и управления ПВО на шасси БТР-МДМ «Ракушка».

ЦАМТО, 16 июля. Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов высоко оценил эпизод с десантированием боевой техники с экипажем внутри в ходе совместного учения ВДВ и ВТА.

"Учение прошло хорошо. Личный состав готов к выполнению боевых задач. Эпизод десантирования БТР-МДМ с испытателями внутри – историческое событие, так как впервые внутри поступающей на вооружение техники десантировались люди, за этим стоит большое будущее", – подчеркнул В.Бенедиктов.

В совместном полковом тактическом учении ВДВ и ВТА под Рязанью принимали участие более 2500 военнослужащих, было задействовано около 200 бронемашин.

На время учения парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитной ракетной батареей "Стрела-10М" и переносным зенитным ракетным комплексом "Верба".

Также в учении участвовали взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон".

В качестве авиационной составляющей были привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26.

Учение началось 9 июля и завершилось 13 июля. Общее руководство маневрами осуществлял командующий ВДВ генерал- полковник Андрей Сердюков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.