Командующий ВТА назвал историческим событием десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри
ЦАМТО, 16 июля. Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов высоко оценил эпизод с десантированием боевой техники с экипажем внутри в ходе совместного учения ВДВ и ВТА.
"Учение прошло хорошо. Личный состав готов к выполнению боевых задач. Эпизод десантирования БТР-МДМ с испытателями внутри – историческое событие, так как впервые внутри поступающей на вооружение техники десантировались люди, за этим стоит большое будущее", – подчеркнул В.Бенедиктов.
В совместном полковом тактическом учении ВДВ и ВТА под Рязанью принимали участие более 2500 военнослужащих, было задействовано около 200 бронемашин.
На время учения парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитной ракетной батареей "Стрела-10М" и переносным зенитным ракетным комплексом "Верба".
Также в учении участвовали взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон".
В качестве авиационной составляющей были привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26.
Учение началось 9 июля и завершилось 13 июля. Общее руководство маневрами осуществлял командующий ВДВ генерал- полковник Андрей Сердюков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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Что-то генерал плохо знает историю.
Впервые десантирование боевой техники с экипажем произошло 45 лет назад - 5 января 1975 года. Тогда в экипаже БМД-1 были подполковник Зуев и ст. лейтенант Маргелов (сын Дяди Васи).