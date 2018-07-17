Войти
17.07.2018
ЦАМТО

Новейший корвет Тихоокеанского флота "Совершенный" провел артиллерийскую стрельбу по береговым целям

779
0
+1
20380 "Совершенный"
Церемония подъема Военно-морского флага на корвете проекта 20380 "Совершенный". Владивосток, 20.07.2017.
Источник: smitsmitty.livejournal.com / ТАСС

ЦАМТО, 16 июля. Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Совершенный" продолжает отработку морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению).

После получения допусков к выполнению практических упражнений корабль перешел в полигон боевой подготовки в заливе Петра Великого, где 13 июля провел артиллерийскую стрельбу на подавление береговых целей, скрытых рельефом местности, и поразил мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника. Стрельба велась из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

В ближайшие несколько дней корабль проведет артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

16.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
Похожие новости

25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима

04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года

25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России

02.08.2017 Салют Андреевскому флагу

31.07.2017 Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад

20.02.2016 Боевые системы корветов ОВР.

18.09.2013 «Панцирь» – путь к успеху

17.06.2013 Болезни роста и курс на Цусиму

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 19:52
  • 5
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 17.07 19:30
  • 7
Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения
  • 17.07 18:40
  • 9
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 17.07 18:28
  • 1
Россия превращает Крым в военную базу: в сети показали фото полуострова с воздуха
  • 17.07 18:13
  • 3
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 17.07 18:08
  • 12
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 17.07 17:59
  • 13
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 17.07 17:55
  • 156
Дополнительные функции
  • 17.07 17:43
  • 145
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 17.07 17:34
  • 1
Rolls-Royce представила концепт гибридного конвертоплана
  • 17.07 17:06
  • 1
В США нашли новую причину ядерной войны
  • 17.07 15:42
  • 2
Эксперты: Су-35 превратят в настоящий "стелс"
  • 17.07 15:30
  • 1
Морские пехотинцы США и украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма
  • 17.07 14:23
  • 20
В США все-таки разрешили распространять 3D-модели и цифровые чертежи для DIY-оружия
  • 17.07 12:43
  • 2
На Украине признали бесполезность новейших танков "Оплот"