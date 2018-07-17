Новейший корвет Тихоокеанского флота "Совершенный" провел артиллерийскую стрельбу по береговым целям

ЦАМТО, 16 июля. Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Совершенный" продолжает отработку морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению).

После получения допусков к выполнению практических упражнений корабль перешел в полигон боевой подготовки в заливе Петра Великого, где 13 июля провел артиллерийскую стрельбу на подавление береговых целей, скрытых рельефом местности, и поразил мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника. Стрельба велась из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

В ближайшие несколько дней корабль проведет артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.