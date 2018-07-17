ЦУП проведет очередную коррекцию орбиты МКС 26 июля

Маневр нужен для формирования условий для посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-08" и старта "Союза МС-10"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) 26 июля проведут очередной маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС), сообщили в понедельник ТАСС в Центре.

"Коррекция орбиты МКС намечена на 26 июля", - сказали в ЦУПе.

Маневр будет проведен для формирования баллистических условий для посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-08" и старта "Союза МС-10", уточнили в Центре. Другие подробности операции не сообщили.

На "Союзе МС-08" в начале октября текущего года с МКС на Землю вернутся российский космонавт Олег Артемьев, а также астронавты NASA Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Они работают на станции с марта текущего года.

"Союз МС-10" должен доставить на станцию экипаж новой экспедиции - Алексея Овчинина (Роскосмос) и Ника Хейга (NASA). Старт корабля запланирован на 11 октября текущего года с космодрома Байконур.