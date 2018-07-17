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17.07.2018
ТАСС

Более 6 тыс. тонн грузов отправили военным на Крайнем Севере

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Боевой корабль Северного флота
Боевой корабль Северного флота.
Источник: © Олег Кулешов (ВМФ)

Арктические воинские части получат более 3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, свыше 2 тыс. тонн жидкого котельного топлива, а также продовольствие, вещевое и медицинское имущество

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 6 тыс. тонн грузов отправили в арктические воинские части на территории Сибири и Крайнего Севера, сообщили в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Более 6 тыс. тонн материальных средств отправлено тыловыми службами Центрального военного округа в ходе северного завоза в воинские части, дислоцированные в отдаленных районах Сибири, а также в порты приема для завоза морскими судами в населенные пункты Крайнего Севера. Более 3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, свыше 2 тыс. тонн жидкого котельного топлива, а также продовольствие, вещевое и медицинское имущество. Грузы доставлены в порты приема Мурманской области и Чукотского автономного округа для дальнейшей отправки в населенные пункты Крайнего Севера", - сказали в пресс-службе.

В округе добавили, что северный завоз позволит подразделениям и воинским частям функционировать практически в автономном режиме в течение года до следующей навигации.

16.07.2018
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принадлежат ТАСС
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