Два военных вертолета ВКС РФ вернулись из Сирии
В Минобороны сообщили, что вертолеты вернулись после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в САР
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Два вертолета Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа из Сирии вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике", - рассказали в ведомстве.
Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки и загружены в самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации.
Несколько месяцев летчики совершали вылеты, в том числе ночью, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалации. Вернувшиеся военные представлены к государственным и ведомственным наградам.
Российская авиационная техника, экипажи и летно- технический состав продолжают возвращаться из Сирии. Ранее в пункты постоянной дислокации на территории России вернулись 33 самолета и вертолета, специалисты летно- технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.
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