В России завершился весенний призыв

Отмечается, что из Крыма и Севастополя на комплектование войск было направлено 2,8 тыс. человек

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Очередной призыв на срочную службу завершен в России, набрано, как и планировалось, 128 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Весной 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы России, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тыс. человек", - сказал он, отметив, что задачи по призыву выполнены полностью.

Бурдинский добавил, что число не явившихся в военкоматы по повесткам граждан "незначительно и в настоящее время не превышает 0,3% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия".

Весной 2017 года на срочную службу были направлены 142 тыс. новобранцев, в осенний призыв прошлого года - 134 тыс. Существенное сокращение числа призывников в эту кампанию связано с увеличением в составе Вооруженных сил количества контрактников.

Детали призывной кампании

По словам Бурдинского, 15% призывников имеют высшее образование. Количество научных рот увеличилось с 12 до 16, также впервые укомплектованы созданные для работы на предприятиях "оборонки" две научно-производственные роты. "Более 330 молодых ребят [из] 48 регионов отправились служить в научные роты, 70 - в научно-производственные. На сегодняшний день в научных и научно-производственных ротах проходят службу более 750 человек", - уточнил генерал.

Призывники из числа кандидатов в сборные РФ по олимпийским видам спорта направлялись в спортивные роты. Весной в эти подразделения направлен 171 человек, всего в спортивных ротах проходят службу 350 человек.

Бурдинский также сообщил, что в армию призвали более тысячи юношей, прошедших подготовку в рядах движения "Юнармия". Свыше 23 тыс. призывников получили военно-учетные специальности, около 16 тыс. из них прошли подготовку в ДОСААФ России.

Из Крыма и Севастополя на комплектование войск этой весной было направлено 2,8 тыс. человек.

По словам генерала, женатые призывники, имеющие детей, а также больных и пенсионного возраста родителей, направлялись на службу по возможности вблизи мест их проживания. Родители всех призывников имели возможность присутствовать на заседаниях призывных комиссий.

Бурдинский также отметил, что становится нормой желание молодых людей пройти военную службу. По его словам, "многие студенты для этого берут академический отпуск, а граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе и переданные в запас, стремятся поправить здоровье и в соответствии с федеральным законом №444-ФЗ после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу". Более 130 граждан, пребывающих в запасе, воспользовались этим правом и были призваны на военную службу, добавил генерал.