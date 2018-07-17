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17.07.2018
ТАСС

На юге России 7 тыс. военных переведены на усиленный режим дежурства по ликвидации ЧС

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Ми-24 и Ми-8
Вертолеты Ми-24 и Ми-8.
Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кроме того, для ликвидации возможных происшествий выделены вертолеты Ми-8 и Ми-26, оснащенные водосливными устройствами, спасательные суда и катера Черноморского флота и Каспийской флотилии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Силы Южного военного округа, выделенные для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций из-за высокой опасности возникновения пожаров в местах дислокации воинских частей, переведены на усиленный режим дежурства. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"В усиленный режим дежурства переведены 15 сводных отрядов окружной группировки, состоящей из 7 тыс. военнослужащих и свыше 1 тыс. единиц тяжелой инженерной, пожарной техники", - отметил представитель пресс-службы. Он уточнил, что объявленный режим предполагает двухчасовую готовность к прибытию на место пожара в зоне ответственности отряда.

Кроме того, в округе готовы к переброске для усиления подразделений на местах четыре отряда оперативного реагирования, в состав которых входят более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Для ликвидации возможных происшествий выделены вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26, оснащенные водосливными устройствами, спасательные суда и катера Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Силами дежурной смены регионального центра управления в штабе Южного военного округа организован круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их ликвидации.

Войска Южного военного округа дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) на территории 15 субъектов РФ (включая Севастополь), а также на трех военных базах за пределами страны - в Южной Осетии, Абхазии и Армении.

16.07.2018
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