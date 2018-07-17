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17.07.2018
Российская газета

Видео: В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки

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Судовой дизель
Судовой дизель от германской субмарины типа XXIII.
Источник: rg.ru

Сотрудники музея машин в Киле реанимировали судовой дизель от субмарины типа XXIII, выпускавшейся в 1943-1945 годах. Видео процедуры запуска почтенного мотора появилось в Сети.

Тип XXIII - серия малых подводных лодок Кригсмарине. Вместе с более крупными собратьями типа XXI они впервые в мире ориентировались не на ныряние перед атакой, а на постоянное нахождение под водой. Кроме того, тип XXIII был приспособлен для перевозки по железной дороге.

Всего был построен 61 корабль проекта, шесть лодок успели повоевать в 1945 году и утопили три корабля. Большую часть субмарин типа XXIII по окончании Второй мировой войны уничтожили, уцелели всего три подлодки.



Силовым агрегатом субмарине служил шестицилиндровый дизель компании MWM объем 108 литров (по 18 литров на цилиндр), пишет "Популярная механика". При 850 оборотах в минуту он развивал мощность 576 лошадиных сил. Изначально мотор проектировался как дизель-генератор для линкоров "Бисмарк" и "Тирпиц", но потом пригодился и для подлодок - для работы на перископной глубине двигатель оснастили шноркелем.

Глубоко под водой тип XIII передвигался на гребном электродвигателе мощностью 572 л.с. Имелся у корабля и маломощный электромотор для режима "подкрадывания". Экипаж подлодки состоял из 14 человек, а для экономии места  она не несла торпед - пара носовых аппаратов заряжалась снаружи перед выходом в море.


Антон Валагин

16.07.2018
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принадлежат Российская газета
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Германия
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