Белорусские беспилотники впервые примут участие в армейских играх

Расчеты беспилотных авиационных комплексов Беларуси впервые примут участие в Армейских международных играх. Они будут участвовать в конкурсе "Соколиная охота", который состоится на полигоне Гвардейский в Казахстане.

"В этом году мы впервые принимаем участие в таких конкурсах, как "Соколиная охота" - соревновании расчетов беспилотных авиационных комплексов", - заявил информационному агентству БЕЛТА генерал-майор Андрей Некрашевич.

Предполагается, что белорусские военные будут выступать на серийно выпускаемых беспилотных летательных аппаратах "Бусел М40", "Бусел М50" и "Буревестник". При проведении на конкурсе летной подготовки российской стороной будут задействованы беспилотные комплексы ближнего действия "Элерон-3" и малой дальности "Орлан-10".

Состязания пройдут в несколько этапов. Самым зрелищным будет выполнение воздушной разведки ночью и корректировки огня артиллерии.

"При обнаружении цели оператор дрона докладывает арбитру координаты цели и готовность к корректировке огня. С интервалом в три минуты производятся три подрыва имитационных 120-мм мин. После каждого разрыва оператор фиксирует и выдает их координаты на батарею", - сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отметим, что в АрМИ-2018 примут участие 16 белорусских команд, вместе с обслуживающим персоналом около 300 человек. В Минске состоялась торжественная церемония проводов 14 белорусских команд. Еще две сборные отправятся в Китай 17 июля.

Справка "РГ"

АрМИ-2018 пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. Программа включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества", "Танковый биатлон".

Николай Грищенко