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17.07.2018
Российская газета

В России создан новый "убийца танков"

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ПТРК "Корнет-ЭМ"
ПТРК "Корнет-ЭМ".
Источник: rg.ru


Созданный в Туле мобильный противотанковый комплекс "Корнет-Д" в 2018 году начнет войсковые испытания. Машина выполнена на шасси БМД-4М и, следовательно, способна плавать и десантироваться с самолета, усиливая огневую мощь подразделений ВДВ.

- Новый ПТРК может уничтожать современные и перспективные танки, включая Abrams и Leopard 2. Это простая и недорогая противотанковая система с радиусом действия до 10 километров, - рассказал Defence Blog военный эксперт Андрей Тарасенко.

Тульский противотанковый комплекс "Корнет" хорошо известен во всем мире - с его помощью уверенно жгут "Абрамсы" и "Леопарды" на Ближнем Востоке. С 2013 года Конструкторское бюро приборостроения работает над новой версией ПТРК, "Корнет-Д" с дальностью поражения до 10 километров. Тандемно-кумулятивная боеголовка ракеты пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой. Наведение на цель производится по лазерному лучу по принципу "выпустил-забыл".

На шасси БМД-4М установлены две пусковые установки "Квартет" на четыре ракеты каждая с автоматом заряжания. Машина может менее чем за секунды выпустить две ракеты по разным целям. Может и по одной - для верности. Темное время суток, плохая погода и наведенные противником помехи не являются препятствием для атаки.

Появление у армии России нового самоходного ПТРК "Корнет-Д" - реальная угроза танкам НАТО, резюмирует издание.


Антон Валагин (Тула)

16.07.2018
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1 комментарий
№1
17.07.2018 09:57
Может плавать...., ну а что бы для десантных сил (воздушных, морских) использовать единый газотурбинный двигатель под маркой ГТД-1250. Для боевой машины морского десанта(БММД) массой до 35тонн вроде компануют ГТД-1250. Раз уж 35-тонник может плавать, то для БМД массой около 15тонн будет замечательно иметь ГТД массой не более 1000кг и мощность под 1000л.с. Новые ГТД-1250 на танки, а снятые на дефектацию, дефорсирование и на десантные машины.
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