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17.07.2018
N+1

На мысе Канаверал взорвали старейшие пусковые башни

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Взрыв башен LC-17
Взрыв мобильных башен пускового комплекса LC-17.
Источник: Ben Cooper / LaunchPhotography.com

Служащие 45-го авиакрыла ВВС США 12 июля 2018 года взорвали две мобильные башни пускового комплекса LC-17. Как пишет Space.com, это были старейшие такие объекты на мысе Канаверал — башни использовались на протяжении последних 62 лет. Мобильные башни были признаны устаревшими.

Объекты построили в 1956 году специально для испытаний баллистических ракет средней дальности PGM-17 Thor. В 1958 году одну из башен использовали для запуска ракеты-носителя Thor-Able. Запуск был произведен в рамках эксперимента по выводу на орбиту отделяемых модулей с живыми организмами — мышами. Эти опыты не были удачными.



В 1959 году с помощью Thor-Able, запущенной со стартового комплекса LC-17, на орбиту был выведен спутник Explorer-6. Он передал в центр управления первые фотографии Земли. В целом за все время своей службы с помощью башен LC-17 были произведены 325 запусков различных ракет. В частности, с LC-17 были запущены марсоходы Pathfinder, Spirit и Opportunity.

Теперь освободившееся место планируется использовать для испытаний коммерческих лунных зондов и роботов.


Василий Сычёв

14.07.2018
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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
Луна
Робот
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