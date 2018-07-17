Фитнес-сервис вновь «сдал все явки» правительств, военных и спецслужб

В эпоху неуправляемых баллистических снарядов возникла поговорка, что «в одну воронку дважды бомба не падает». С тех пор появились боеприпасы, с корректируемой траекторией полета, а поговорка стала символизировать надежду на то, что люди могут учиться на чужих ошибках, и дважды epic fail по одному и тому же сценарию произойти не сможет. Однако, как говорится, «никогда такого не было, и вот опять»…

Не успели все еще как следует позабыть историю из января 2017 года, когда фитнес-сервис Strava раскрыл расположения секретных объектов США, как произошел еще более эпичный провал у другого аналогичного сервиса. Спортивное приложение Polar Flow показало, где живут сотрудники секретных военных баз и других чувствительных объектов особого значения.

Удивительно, что сервис Polar Flow отдавал еще больше данных, чем это было в случае со Strava. К сожалению, жизнь ничему не научила сотрудников, отвечающих за защиту информации в Polar. Теперь можно было не просто ограничиться поиском людей, занимающихся спортом на секретных объектах. Но, что более важно, — узнать полные имена таких людей, а еще как часто и где они тренировались ранее.

Карта, составленная на основе данных фитнес-сервиса. Источник: habrastorage.org

После скандала со Strava исследовательская группа Bellingcat вместе с нидерландским изданием De Correspondent анализировала работу других фитнес-сервисов и обнаружила, что масштабы паразитной утечки секретных данных сервиса Polar Flow еще грандиознее.

Polar Flow — это приложение, которое позволяет отслеживать и анализировать ежедневную физическую активность, расходуемые калории, длительность тренировок и пройденную дистанцию. При этом разработчики подали его как социальную платформу, с помощью которой пользователи могут, в том числе, делиться маршрутами своих беговых и пеших тренировок.

В частности, вся активность отображается на карте под названием Explore. Отображая все тренировки на одной карте, Polar не только раскрывает некоторые медицинские показатели, маршруты, даты, время и длительность упражнений пользователей, но и координаты их места жительства и работы — пользователи, как правило, включают свои фитнес-трекеры при выходе из дома, тем самым раскрывая места своих жительств на карте открытым текстом.

Карта, составленная на основе данных фитнес-сервиса. Источник: habrastorage.org

Отследить информацию было довольно просто даже неквалифицированному любителю чужих тайн прямо на сайте: нужно найти объект недвижимости с особым статусом (уже известный вам или заботливо [s]скрытый[/s] подсвеченный черным квадратом на онлайн-картах по требованию государства), выбрать один из треков «спортсменов» по близости, определить связанный с треком пробежки профиль и посмотреть, где еще этот пользователь тренируется.

Карта, составленная на основе данных фитнес-сервиса. Источник: habrastorage.org

Так вы сможете найти другие интересные места, применив минимальные дедуктивные способности. Чем больше спортсменов вы проанализируете, тем больше конфиденциальной информации сможете в конечном итоге собрать.В своих профилях пользователи часто указывают настоящие ФИО, фотографии, даже если они не подключали свой профили из других соцсетей к записи в Polar.

Карта, составленная на основе данных фитнес-сервиса. Источник: habrastorage.org

Аналитики Bellingcat пошли гораздо дальше и взялись за API для разработчиков. Выяснилось, что через него потенциальный злоумышленник мог с еще большим удобством просматривать данные пользователей, причём даже те, которые скрыты настройками конфиденциальности. API не имел ограничений на число обращений, поэтому практически любой желающий мог собрать информацию о миллионах пользователей Polar Flow и подвергнуть ее дата-майнингу.

Трек человека из здания британского агенства MI6. Источник: De Correspondent

После того как журналисты связались с Polar, компания принесла официальные извинения и сообщила, что отключила функционал слежения и уже разбирается с проблемой.

Однако, по аналогии с «утечкой» «гуглдоков» через Яндекс.Поиск, Polar заявила, что не считает утечку действительно серьезной:

Важно понимать, что никакой утечки данных, в том числе личных, не было. На данный момент у большинства пользователей Polar выставлены приватные настройки конфиденциальности, поэтому на них проблема никак не распространяется. Делиться ли данными о тренировках и местоположении — выбор каждого пользователя, но мы уведомлены, что информация о потенциально секретных местах оказалась публичной, поэтому решили временно закрыть Explore API

В свою очередь исследователи Bellingcat высказали свои опасения:

В некоторых странах солдатам было запрещено носить форму на улице, чтобы их не могли вычислить потенциальные противники — а теперь их адреса и привычки может узнать любой человек с доступом в интернет и смекалкой, как правильно использовать сайт Polar. Легко выяснить время развертывания [воинского подразделения], место жительства, фотографию и роль солдата в зоне конфликта. Не нужно много воображения, для осознания, как эту информацию могут использовать экстремисты или государственные разведывательные службы