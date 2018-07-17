В США все-таки разрешили распространять 3D-модели и цифровые чертежи для DIY-оружия

О пистолете Liberator на Хабре слышали, наверное, все. Это самодельный пистолет, почти все детали которого были изготовлены на 3D-принтере. Впервые он был создан пять лет назад, именно тогда 3D-принтеры стали по-настоящему массовыми. И предприимчивые их владельцы поняли, что могут распечатывать не только модельки для Star Wars, но и что-то более интересное.

Одна из первых фотографий пистолета Liberator, которая даже попала на страницы журнала Forbes Источник: Forbes

С течением времени по сети стали расходиться 3D-модели для изготовления такого оружия. Но все это быстро прекратилось. Оружие, да еще бесплатно без SMS и без лицензии? Такого власти любого государства не могут допустить. Итог — 3D модели деталей Liberator (а чуть позже — и других разновидностей DIY-оружия) стали запрещать к распространению даже в цифровом виде. В США за соблюдением запрета стали следить особенно ревностно, и разработку самодельного оружия, которое можно распечатать на 3D-принтере пришлось приостановить. Надолго — на несколько лет. Но сейчас, похоже, ситуация разрешилась в пользу любителей вооружения.

Министерство обороны США и Госдеп приняли решение, что 3D-модели оружия, точнее, их распространение более не под запретом. Этот вопрос рассматривался на судебном заседании. Суд постановил, что запрет нарушил права создателя оружия на самовыражение. Более того, было принято решение, что некоторые виды вооружения не являются «по своей сути военными», а значит, представляют для населения меньшую угрозу.

Коди Уилсон, защитивший в суде свое право на работу с DIY оружием, разместил на своей странице вот такое победное сообщение.

И ему действительно есть чему радоваться, ведь в 2015 году Уилсону отказались продавать 3D-принтер Mark One. Причем это был предоплаченный заказ, который просто не отгрузили. Проблемой оказалось именно любимое занятие Уилсона — создание оружия.

Самодельное оружие, которое можно распечатать на 3D-принтере, можно без проблем разрабатывать, пересылая по сети файлы или передавая их каким-либо иным образом. Правда, есть ограничение — калибр оружия не должен быть выше a .50. В противном случае, надо полагать, такой пистолет или другой тип оружия уже представляет для общества значительную угрозу.

За пять лет, которые прошли со времени создания Liberator, современные оружейники дошли до значительных высот, научившись распечатывать пистолеты и глушители, автоматы и винтовки. Все это, кроме пистолетов, все еще находится под запретом. Так что напечатать AR-15 не получится. По крайней мере, пока.

Есть и еще одна новость: Senvol, крупнейший сервис хранения 3D моделей различных объектов и материалов, присоединился к National Armaments Consortium (NAC). А это может означать быструю технологизацию вооружения в США. У американцев многие виды оружия и так высокотехнологичные. Теперь они станут еще более продвинутыми.

Что касается Коди Вилсона, то он считает, что «пистолеты теперь можно качать так же, как и музыку. Вскоре появятся стриминговые сервисы для полуавтоматики». Конечно, это небольшое преувеличение, но факт остается фактом. В 2002 году можно было загрузить практически любой mp3 файл с сервиса Napster. Теперь можно закачать себе на ПК модель пистолета.

У сторонников «свободного оружия» достаточно много оппонентов. По их мнению, настолько массовое распространение вооружения среди населения, которое произойдет в ближайшее время, весьма опасно для общества. Понятно, что тут же вспоминают разного рода «стрелков», которые убивали беззащитных людей на улицах, школах и кинотеатрах. Также говорят противники оружия и о преступниках, которые теперь смогут печатать оружия столько, сколько захотят, причем отследить его будет очень сложно, если вообще возможно.

Современное рабочее место «цифрового оружейника». Источник: habrastorage.org

Тем не менее, преступники при желании и так находили себе пистолеты или даже винтовки. Так что никакие запреты для них не являются критичными. А вот для обычных людей, которые желают получить оружие для самозащиты, возможность напечатать его на принтере — уникальна.

Коди Уилсон – активный либертарианец. Он считает, что государственные ограничения в цифровую эпоху потеряли всякий смысл. Кроме разработки оружия, он принимал участие в создании Dark Wallet – системы для работы с криптовалютой, нацеленной на анонимность пользователей.