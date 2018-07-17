В США все-таки разрешили распространять 3D-модели и цифровые чертежи для DIY-оружия
О пистолете Liberator на Хабре слышали, наверное, все. Это самодельный пистолет, почти все детали которого были изготовлены на 3D-принтере. Впервые он был создан пять лет назад, именно тогда 3D-принтеры стали по-настоящему массовыми. И предприимчивые их владельцы поняли, что могут распечатывать не только модельки для Star Wars, но и что-то более интересное.
|Одна из первых фотографий пистолета Liberator, которая даже попала на страницы журнала Forbes
|Источник: Forbes
С течением времени по сети стали расходиться 3D-модели для изготовления такого оружия. Но все это быстро прекратилось. Оружие, да еще бесплатно без SMS и без лицензии? Такого власти любого государства не могут допустить. Итог — 3D модели деталей Liberator (а чуть позже — и других разновидностей DIY-оружия) стали запрещать к распространению даже в цифровом виде. В США за соблюдением запрета стали следить особенно ревностно, и разработку самодельного оружия, которое можно распечатать на 3D-принтере пришлось приостановить. Надолго — на несколько лет. Но сейчас, похоже, ситуация разрешилась в пользу любителей вооружения.
Министерство обороны США и Госдеп приняли решение, что 3D-модели оружия, точнее, их распространение более не под запретом. Этот вопрос рассматривался на судебном заседании. Суд постановил, что запрет нарушил права создателя оружия на самовыражение. Более того, было принято решение, что некоторые виды вооружения не являются «по своей сути военными», а значит, представляют для населения меньшую угрозу.
Коди Уилсон, защитивший в суде свое право на работу с DIY оружием, разместил на своей странице вот такое победное сообщение.
И ему действительно есть чему радоваться, ведь в 2015 году Уилсону отказались продавать 3D-принтер Mark One. Причем это был предоплаченный заказ, который просто не отгрузили. Проблемой оказалось именно любимое занятие Уилсона — создание оружия.
Самодельное оружие, которое можно распечатать на 3D-принтере, можно без проблем разрабатывать, пересылая по сети файлы или передавая их каким-либо иным образом. Правда, есть ограничение — калибр оружия не должен быть выше a .50. В противном случае, надо полагать, такой пистолет или другой тип оружия уже представляет для общества значительную угрозу.
За пять лет, которые прошли со времени создания Liberator, современные оружейники дошли до значительных высот, научившись распечатывать пистолеты и глушители, автоматы и винтовки. Все это, кроме пистолетов, все еще находится под запретом. Так что напечатать AR-15 не получится. По крайней мере, пока.
Есть и еще одна новость: Senvol, крупнейший сервис хранения 3D моделей различных объектов и материалов, присоединился к National Armaments Consortium (NAC). А это может означать быструю технологизацию вооружения в США. У американцев многие виды оружия и так высокотехнологичные. Теперь они станут еще более продвинутыми.
Что касается Коди Вилсона, то он считает, что «пистолеты теперь можно качать так же, как и музыку. Вскоре появятся стриминговые сервисы для полуавтоматики». Конечно, это небольшое преувеличение, но факт остается фактом. В 2002 году можно было загрузить практически любой mp3 файл с сервиса Napster. Теперь можно закачать себе на ПК модель пистолета.
У сторонников «свободного оружия» достаточно много оппонентов. По их мнению, настолько массовое распространение вооружения среди населения, которое произойдет в ближайшее время, весьма опасно для общества. Понятно, что тут же вспоминают разного рода «стрелков», которые убивали беззащитных людей на улицах, школах и кинотеатрах. Также говорят противники оружия и о преступниках, которые теперь смогут печатать оружия столько, сколько захотят, причем отследить его будет очень сложно, если вообще возможно.
|Современное рабочее место «цифрового оружейника».
|Источник: habrastorage.org
Тем не менее, преступники при желании и так находили себе пистолеты или даже винтовки. Так что никакие запреты для них не являются критичными. А вот для обычных людей, которые желают получить оружие для самозащиты, возможность напечатать его на принтере — уникальна.
Коди Уилсон – активный либертарианец. Он считает, что государственные ограничения в цифровую эпоху потеряли всякий смысл. Кроме разработки оружия, он принимал участие в создании Dark Wallet – системы для работы с криптовалютой, нацеленной на анонимность пользователей.
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На деле такое оружие устаревшее, куда опаснее группы с масштабными техногенными сочетаемыми диверсиями. Вспомни те пожары у/в ракетной фирмы (ПРО/ПВО) в Москве и железка отключившая Фашингтон. Вспомните Курск и сожжёный негром с тряпкой и пылесосом американский ПЛАРБ который надо было им же списать.
Также говорят противники оружия и о преступниках, которые теперь смогут печатать оружия столько, сколько захотят, причем отследить его будет очень сложно, если вообще возможно.Бред. Пусть попробуют скачать модель, например, отсюда https://www.thingiverse.com/search?q=Gun&dwh=575b4d8b07229fe так, чтобы и следов не оставить. Я уже не говорю о том, что установить контроль за такими сайтами пока относительно просто. Их не так много.
Совсем другое дело с теми, кто модели не скачивает и не выкладывает, но может сконструировать и распечатать. Вот их отследить уже не так просто. Особенно тех, кто свой принтер собрал сам.
Начнем с того, что внутренний рынок гражданского оружия в США - это самый большой рынок стрелкового оружия в мире.
Редкие армии покупают столько же стрелкового оружия и боеприпасов к нему за 20 лет, сколько там продается за один год.
Это одна из сильных сторон и американской экономики, и американской культуры.
И пистолетики распечатанного качества беспокоят только журналистов.
Реально это малосерьезные боевые игрушки, тянущие на пособие по механике.
Что характерно, американцы не поступились правом даже на них.
Молодцы.
- по факту в местах где распечатывали идёт сбор данных. в тех фирмах где печатал таки да, сидят они самые В ЛОБ спрашивали а что а для чего, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ в пользу США и Израиля.
Так что свои не печатаю.
2. "Особенно тех, кто свой принтер собрал сам."
- FDM недостаточное качество печати имеет
фотополимерные - в принципе человек технически грамотный сам может по рецептуре "собрать" нужную полиуретановую композицию с микроволокнами.
Но: или качество печати высокое или разрешение слабое.
У меня на покупном 30-40мкм структуры в 2014, т.е. первые мкм разрешение было, но по Z так себе, трудно контролировать из-за вязкости тех что хоть какую-то приемлемую прочность имеют.
В СССР был запрет на пишмашинки без регистрации одно время. Ну и результат?
3. Почему-то люди считают что оружие с перемещением масс самое эффективное. На деле оно весьма малоэффективно. Опаснее скорее то что у людей в головах бывает.
Запреты на химию в РФ под предлогом прекурсоров, как и невозможность в 3-4 дня получить каталожные химикалии привели к отставанию в ДЕСЯТКИ ЛЕТ и отъезду химиков из страны. Знакомые шапочно химики все работы в Финляндии и ЕС делали. Результаты там же.
Когда я открывал свою оружейку - мне было достаточно токарного станка с чугунной б/у-шки. Это для производства полноценного нарезного оружия, насквозь из стали, дюраля и доброго дальневосточного ореха... И этот старый чугун, помнится мне, отбил себя за полтора месяца.
Какой смысл обсуждать полимерные поделки и позиционировать их как действительное оружие, каких бы "ноу-хау" в них не было...
Лишний раз остаюсь при мнении, что все уличные патентщики - просто сброд, рисующий всякую ерунду без ничего прорывного в принципе, а потом обиженно скулящий, что с ними не поделились.
Запреты на химию в РФ под предлогом прекурсоров, как и невозможность в 3-4 дня получить каталожные химикалии привели к отставанию в ДЕСЯТКИ ЛЕТ и отъезду химиков из страны.
Тут вы зря наговариваете на собственную страну.
Спокойно могу приобрести на ИП практически любую химию.
И любой мальский химик мне сможет синтезировать недостающее, если без него никак.
Не вижу проблемы.
В конце концов, если вы заняты благим делом - всегда найдутся организации и люди, которые вам помогут.
Так что свои не печатаю.А я вот свои печатаю. У себя. Дома. И таких как я становится всё больше. Я уж молчу про остальной мир.
- FDM недостаточное качество печати имеетНедостаточное для чего? Есть несколько способов улучшить шероховатость поверхности. Есть несколько способов "закалки", например, ABS. Есть и другие материалы для FDM-печати. А если есть принтер с двумя-тремя соплами, то можно интереснейшие вещи делать.
Так что при необходимости и наличии ума, навыков, знаний - вполне себе можно изготовить неплохой короткий ствол. Но это занятие в РФ подпадает под УК.
Лишний раз остаюсь при мнении, что все уличные патентщики - просто сброд, рисующий всякую ерунду без ничего прорывного в принципе, а потом обиженно скулящий, что с ними не поделились.) Тот кто действительно чего-то стоит обычно не сильно то и пиарится.;) Ему это не нужно. Он делом занят и у него времени нет постоянно ныть. Или модельки в сеть генерировать.;)
Хотя да, пару штучек для дома-для семьи выложить можно. Просто так, может кому и сгодится.
Но это занятие в РФ подпадает под УК.
Совершенно верно. Кстати, можно изготавливать модели в оригинальных (расчитанных на металл) количествах "мяса" в деталях, которые заведомо не пройдут экспертизу. Просто ради самообразования или образования молодых.
Есть разделы на том же сайте из п.2, где умельцы выкладывают модели ДВС в качестве наглядных пособий. Там же найдёте кучу идей по робототехнике. Вообщем рекомендую "порыться".
2. В предыдущих цивилизациях (одной из) получали в т.ч. выращивая растения с нужными параметрами макро и микроструктуры, сочетанием ряда свойств. Пальма кокосовая, бамбук. В прошлом году получил очень интересные данные с ними. Есть и другие. Кстати в т.ч. боее эффективные для моих целей.
3. Новые свойства можно и без печати получать, я это смог на арамид-арамидных нанокомпозитах, но с нею а это НЕ ТОЛЬКО печать но и модификация структуры того что печатаете направленная и изменение свойств поверхности. Особенно это важно для того, чтобы, например крыло расклыдалось с точностью до градуса - БЕЗ МЕХАНИЗМОВ.
4. Химию не приобритёте спокойно. Я не далее как в прошлом году столкнулся с Минпромторгом. Могу показать переписку в бумажках. Даже на уровне министерства вопрос не был нерешён за 2 месяца. Наши не производят, из КНР поставки фактически блокированы внутри РФ, типа драгметалл, потребовали отсылки на проверку содержания и проч. Это нанокатализатор электрохимический, стоимость 1г свыше 40 евро. Как металл он стоит (а у меня оксид) не более 1,5-2евро/г при этом для проведения анализа им нужно несколько грамм при поставке примерно 10г. Главное - ОНИ ВСКРЫВАЮТ ОТПАЯННУЮ АМПУЛУ в кислородной атмосфере!!! Т.е. убивают эффективность катализатора минимум в 1,5 скорее вдвое.
Результат в РФ ХИТ будут иметь параметры пиковых значений тока ниже в ТРИ раза, чем с КНР или где ещё.
5. "Недостаточное для чего? " Для подвижек оптики, даже простых, могу показать. В результате неточные отпечатал в фотосмоле у одного мужика, конструктор подрабатывает печатью, толковые соведы по технологии - как учесть тонкости печати дал, что-то сработало что-то нет - бормашиной всё равно дорабатывал. Смола после застывания колкая, бывает ведёт, остальное вручную делал.
Договоритесь с любыми вояками на тендер и пускай они вам дадут бумагу в рамках поддержки тендера, что бы в ваши реактивы полуграмотные таможенники кривыми руками не лезли.
В конце концов, в тонне любой породы по пол-грамма есть всего - это крайний вариант )
Смола после застывания колкая, бывает ведёт, остальное вручную делал.))) Прошлый век... Я уже молчу про то, что на ФДМ-принтере вполне можно оснастку печатать...
Я не далее как в прошлом году столкнулся с Минпромторгом.Нашли с кем связываться... Сам на них полгода убил и кучу нервов... Но там вообще без вариантов было. Однако своего добились.
В лоб многие вещи у нас не решаются... ;) Да и не только у нас...
ash - из управделами туда отфутболили.
Нужны пусть для мелких деталей, 50х50мм но печать керамикой и металлом одновременно причём точность минимум 10мкм, КРАЙНЕ желательно 0,5мкм. Дома могу разве микролитограф получить на 5мкм. Остальнео неподъёмно ввиду финзатрат, объективы ГОИвские нужны. Один лазер минимум 2-2,5, а скорее 3млн руб стоит с нужной системой подготовки пучка, для промпроизводства крупносерийного миллионов 50 встанет если малой партией или один делать. Можно делать отказоустойчивые системы управления, высокоскоростные лазерные системы работающие до сотен фс с предельными параметрами пучков, можно делать с мизинец источники рентгеновского излучения светящие в нужную линию, получать рентгеновский спектрометр высокого разрешения не 70кг весом а сотни грамм - пока по нему есть предложение уехать в Финляндию т.к. тут таких денег финансист не готов вкладывать, видимо информацию имеет. Мотивирует формально вполне правдоподобно - тем что бизнес могут отнять.
но ценник атомный и считают не за объём занимаемой деталью а за объём весь) Это Ваши "партнёры" совесть где-то потеряли. Буквально недели 2 назад обратился в одну контору как раз по поводу SLS. Вполне подъёмный ценник для опытного изделия. Да ещё и первый образец бесплатно. Так теперь мои уже коллеги "тормозят"... Однако, думаю, и этот вопрос с мёртвой точки сдвинем. Не одно, так другое напечатаем.;)
печать керамикой и металлом одновременно причём точность минимум 10мкм, КРАЙНЕ желательно 0,5мкм.Весьма крутые требования для "аддитивных" технологий.
Чем Вас стандартная LTCC не устраивает ?
LTCC имеет низкую точность нанесения, усадку/выпирание, по краям особенно. Есть задачи для которых оно неприемлемо и если у вас элементов десятки тысяч проверять где оно там неправильно нет возможности, контроль по выходным параметрам и визуально в моём случае возможен лишь - в брак пойдёт всё изделие. Да и потом ну есть отклонение а как исправить с десяток дефектов? К тому же на зарощенных слоях? Никак.
Т.к. выпускавшая меня кафедра п/п и наноэлектроники, работал в ФТИ и проч. немного разбираюсь в технологиях существующих и те что нравятся недоступны фактически. MOCVD или та же любимая мною но недоступная как прекрасная дама МЛЭ. Кроме того, все эти технологии не отслеживают достаточно точно в многослойном, скажем миллиметры, пироге общие и местные толщины наносимых покрытий, ну может кроме как оптическим методом и postfactum. Предназначены в основном как МЛЭ для нанесения толщин в несколько молекулярных слоёв, что нужно но этого мало. Требует она глубокого вакуума на пределе возможностей вакуумной техники в случае моих образцов.
В лоб ни печать обычная ни литографические техники не проходят либо по цене/себестоимости ожидаемой изделия, либо по сложности в моих домлабовских условиях. Что говорить, если для меня вакуум только "маслянный" доступен. даже при азотной ловушке я могу понизить загрязняемость всего в раз 10 да и глубина вакуума, скорость откачки исключают ряд методов, которые хотел бы применить.
LTCC имеет низкую точность нанесения, усадку/выпираниеУ существующих 3D-принтеров эти характеристики еще хуже, чем у LTCC, не говоря уже о стандартной планарной п/п технологии.
Да и печать двумя разными по свойствам материалами сильно усложняет (а, значит, удорожает) процесс.
прекрасная дама МЛЭУ МЛЭ тоже масса ограничений. Вам, скорее , ближе кластерные технологические линии, позволяющие, в теории, формировать произвольные 3D-структуры с субмикронной точностью.
Двумя безусловно осложняет. Но без них куда сложнее.
"в теории" - это ключевое. Видел опытную в ФТИ, стоимость 6-7млн долл за линию в несколько метров длиной. Причём на условиях вывоза всей технологии вне РФ.
Мне что 10000 евро что 1трлн без разницы. Одинаково недоступно на данный момент.
Это как лазер нужный - просил в 2000 года, 18 лет воз и ныне там.
Так что осознал что от людей пользы для моих целей никакой нет. В отличие от обратного. Сейчас занимаются тем что интересно самому.
Чем (не хочу)/(нет времени) заниматься в т.ч. тут скидываю. Мож кто займётся. ЗХотя в РФ вряд ли - почти всё что предлагал реализовано что через 2-3 что через лет 15 было в Германии, США, Корее Японии Израиле но не в РФ.