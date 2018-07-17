Более 2,2 тыс. военных за пять лет получили служебное жилье в Амурской области

Начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев сообщил, что жильем обеспечено более 180 семей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 180 семей военных получили служебное жилье в Амурской области с начала года. Всего за пять лет среди них распределено более 2,2 тыс. служебных квартир, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"В Амурской области вторым отделом ФГКУ "Востокрегионжилье" Минобороны России с начала текущего года было обеспечено служебным жильем более 180 семей военнослужащих. Всего за пятилетнее время работы организации распределено для проживания более 2200 служебных квартир", - сообщил Гордеев.

Он отметил, что жилье на то время, пока военные служат в Амурской области, предоставляется за счет освобождения квартир военными пенсионерами и плановых переводов военнослужащих к новым местам службы. Служебные квартиры удается быстро заселять благодаря грамотной организации работы специалистов жилищного обеспечения и добросовестному отношению к жилью военнослужащих.

Военнослужащие, стоящие в очереди на служебное жилье, могут получить компенсацию арендной платы съемного жилья. С 2015 года объем компенсаций за поднаем жилья приближен к рыночной стоимости его аренды.