В Сирии за две недели боевики сдали 26 танков и более 40 единиц тяжелой техники
Также в этот список входят более 30 минометов, гаубицы, свыше 80 ручных противотанковых гранатометов, противотанковые ракеты
ДЕРАА /СИРИЯ/, 16 июля. /ТАСС/. Сотни единиц стрелкового оружия и 26 танков сдали в рамках процесса перемирия за последние две недели боевики в сирийской провинции Дераа. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
По его словам, в населенных пунктах Бусра, Анхуль, Дераа, Тафас и Насиб было сдано около 300 автоматов и пулеметов, более 30 минометов, в том числе кустарного производства, гаубицы, противотанковые ракеты, более 80 ручных противотанковых гранатометов, а также 21 танк Т-55 и пять танков Т-72.
"Центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по убеждению боевиков в ходе присоединения к процессу перемирия сдавать вооружение - прежде всего, тяжелое. Благодаря тому, что большинство полевых командиров осознали бесперспективность дальнейшей вооруженной борьбы, они принимают правильные, взвешенные решения, сохраняя людей, сохраняя города от разрушения. Сегодня я могу привести предварительные цифры. Они таковы: тяжелой техники сдано более 40 единиц, из них только танков 26 единиц. Несколько сот единиц стрелкового оружия. Это, я считаю, достаточно успешный показатель процесса примирения", - сказал Цыганков.
Техника после осмотра сирийскими инженерными войсками поступит на вооружение правительственных войск, если она будет удовлетворять соответствующим параметрам и требованиям.
Боевики, сдающие вооружение, вступили в переговоры о мирном урегулировании с сирийской армией при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. Многие из них изъявляют желание вернуться к мирной жизни, некоторые даже готовы пополнить ряды сирийской армии.
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