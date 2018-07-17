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17.07.2018
РИА Новости

Песков: увеличение военного бюджета НАТО обязывает Россию быть начеку

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / Emmanuel Dunand

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Увеличение военного бюджета НАТО заставляет Россию быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"НАТО - это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации, и вот это изначальное предназначение альянса никуда не делось. Поэтому когда альянс, в открытую считающий Россию потенциальным противником, увеличивает свой бюджет, это говорит о том, что Россия обязана быть начеку и Россия остается начеку", - заявил Песков в интервью телеканалу RT.

16.07.2018
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Страны
Россия
Проекты
NATO
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