Песков: увеличение военного бюджета НАТО обязывает Россию быть начеку
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Увеличение военного бюджета НАТО заставляет Россию быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"НАТО - это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации, и вот это изначальное предназначение альянса никуда не делось. Поэтому когда альянс, в открытую считающий Россию потенциальным противником, увеличивает свой бюджет, это говорит о том, что Россия обязана быть начеку и Россия остается начеку", - заявил Песков в интервью телеканалу RT.
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