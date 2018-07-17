Войти
17.07.2018
РИА Новости

В ЮВО отряды ликвидации возможных ЧС перевели на усиленный режим

921
0
0
Сотрудник противопожарной службы. Архивное фото
Сотрудник противопожарной службы. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с высокой пожароопасностью в Южном военном округе, переведены в усиленный режим дежурства в связи с жарой, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Для ликвидации ЧС в территориальных гарнизонах ЮВО содержатся в двухчасовой готовности 15 сводных отрядов", - сказал он.

Группировка дежурных сил и средств насчитывает более 7 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц тяжелой инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии и расчеты беспилотных летательных аппаратов, готовых к выполнению поставленных задач.

На ЧФ и КФл для ликвидации возможных ЧС в готовности содержатся спасительные судна и буксиры, водолазные судна и катера, рейдовые буксиры и пожарные катера. Также на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа, в составе которой - поисково-спасательный вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26.

В готовности содержатся вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26 четвертой армии ВВС и ПВО округа, оснащенные водосливными устройствами, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 тонн воды. Кроме того, в округе созданы четыре отряда оперативного реагирования на ЧС, в состав которых входит более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии. В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.

Силами дежурной смены регионального центра управления в штабе ЮВО ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении. -0-

16.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-26
Ка-27
Ми-26
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
КФ
Медицина
ЧФ
Похожие новости

25.05.2016 Шаланды, полные шрапнели

06.03.2013 Украина: отмахнуться не удастся

26.08.2011 Юбилейный МАКС, часть 2

17.07.2018 На юге России 7 тыс. военных переведены на усиленный режим дежурства по ликвидации ЧС

22.06.2018 Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года

07.05.2018 Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений

03.05.2018 Источник: "убийца авианосцев" примет участие в военно-морском параде в Петербурге

25.04.2018 В Петербурге пройдет первая репетиция парада Победы

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 19:52
  • 5
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 17.07 19:30
  • 7
Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения
  • 17.07 18:40
  • 9
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 17.07 18:28
  • 1
Россия превращает Крым в военную базу: в сети показали фото полуострова с воздуха
  • 17.07 18:13
  • 3
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 17.07 18:08
  • 12
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 17.07 17:59
  • 13
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 17.07 17:55
  • 156
Дополнительные функции
  • 17.07 17:43
  • 145
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 17.07 17:34
  • 1
Rolls-Royce представила концепт гибридного конвертоплана
  • 17.07 17:06
  • 1
В США нашли новую причину ядерной войны
  • 17.07 15:42
  • 2
Эксперты: Су-35 превратят в настоящий "стелс"
  • 17.07 15:30
  • 1
Морские пехотинцы США и украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма
  • 17.07 14:23
  • 20
В США все-таки разрешили распространять 3D-модели и цифровые чертежи для DIY-оружия
  • 17.07 12:43
  • 2
На Украине признали бесполезность новейших танков "Оплот"