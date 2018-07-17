Ракетный катер стратегического назначения

Россия продолжает строить "Буяны" с "Калибрами"

На днях в Татарстане заложили очередной, 12-й по счету, малый ракетный корабль проекта 21631. Эти небольшие корабли уже стали одними из главных героев сирийской кампании, а их стратегическое значение никак не соответствует малым размерам. О "Буянах" с "Калибрами" — в материале iz.ru.

Малый ракетный корабль "Ставрополь" заложили на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького (Татарстан) 12 июля. Он стал 12-м в серии однотипных кораблей проекта 21631 "Буян-М", из которых шесть уже служат в строю Военно-морского флота.

Младшие братья речных канонерок

"Буяны-М" вобрали в себя конструктивные решения малого артиллерийского корабля проекта 21630 "Буян", но при этом они существенно крупнее: 949 т водоизмещения против 500. Три таких артиллерийских корабля, переданных ВМФ между 2006 и 2012 годами, служат на Каспии.

Проект 21631 получил сильное ударное вооружение: стандартный модуль универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) на восьми вертикальных пусковых, позволяющий применять крылатые ракеты большой дальности 3М14 комплекса "Калибр-НК".

Особенность этих проектов — малая осадка, по сути, это корабли класса "река-море". Нетрудно видеть, что строят их в середине континентальной России, в Татарстане, а потом по внутренним водным маршрутам корабли приходят к месту дальнейшей службы. Эта особенность определяет и достоинства "Буянов", и их недостатки.

(ЗРПК) Панцирь-М Фото: Михаил Жердев

Недостатки очевидны сразу — плохая мореходность. Даже увеличенное водоизмещение не исправило проектных решений: ракетные "Буяны" плохо чувствуют себя на волне. Кроме того, корабль имеет крайне слабую ПВО (комплекс "Гибка" — по сути, стационарная установка для ракет ПЗРК "Игла"), что обусловлено действиями преимущественно в районах, где должно обеспечиваться прикрытие базовыми зенитными средствами.

Последнее, впрочем, пытаются исправить: по ряду сведений, 10, 11 и 12-й "Буяны" (дополнительный заказ 2016 года) строятся по измененному проекту и получат, наряду с усовершенствованным радиоэлектронным вооружением, еще и по установке зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", что существенно улучшит возможности противостоять средствам воздушного нападения. "Панцирь-М", напомним, восходит к флотским комплексам "Кортик", предназначенным для самообороны кораблей от противокорабельных и противорадиолокационных ракет.

Проблемы с мореходностью и вооружением решены довольно практично: в России разработали "мореходный" корабль, лишенный речных достоинств "Буяна" (осадка 4 м против 2,1 м). Это малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", запущенный в массовую серию и также оснащенный модулем УКСК и "Панцирем-М" (первые три корабля — с шестиствольными АК-630 вместо них для ускорения постройки боевых единиц).

Небольшой, но стратегический

Главное достоинство "Буянов" — их ракетный комплекс. Высокоточные крылатые ракеты большой дальности 3М14 способны поражать цели на дальности до 2600 км, об этом в 2012 году заявлял командующий Каспийской флотилией Сергей Алекминский.

Если придерживаться сопоставления с ближайшим функциональным аналогом 3М14 — американскими "Томагавками", то можно предположить, что 2600 км это дальность в ядерном исполнении (ядерные боезаряды небольшой мощности компактнее и легче обычных).

В обычном же оснащении 3М14 должна иметь естественную дальность в пределах 1500–1700 км, что и было продемонстрировано 7 октября 2015 года, когда группа кораблей Каспийской флотилии (ракетный корабль "Дагестан" и три "Буяна": "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") нанесла удар 26 крылатыми ракетами по целям в Сирии. Ракеты тогда прошли более 1500 км над южным Каспием, Ираном, Ираком и Сирией.

Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса "Калибр-НК" на корабле "Дагестан" Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Низкая осадка, напомним, позволяет "Буянам" свободно перемещаться по внутренним водным путям. Это значит, что корабль с крылатыми ракетами может перебрасываться с севера на юг по рекам европейской России. И даже более того — на этих реках и воевать: дальность основного вооружения позволяет.

Фактически можно говорить о создании мобильного средства стратегического сдерживания (причем как ядерного, так и неядерного), способного наносить высокоточные удары в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Многие наблюдатели отмечают, что Россия таким способом элегантно обходит одно из ограничений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987). По нему, в частности, СССР и США запрещалось создавать и развертывать в войсках наземные пусковые установки крылатых ракет с дальностью от 500 до 5500 км.

Однако крылатые ракеты морского базирования из-под договоров о контроле над вооружениями неуклонно выводились, чему способствовала позиция Вашингтона: его флот полагался на такие ракеты как на сильный козырь и не считал возможным их ограничивать. Поэтому возникла ситуация, когда Россия может маневрировать "стратегическими ракетными катерами" класса "река-море", беспрепятственно пользуясь внутренними водными путями.

"Буяны" в строю

На данный момент "Буяны" входят в состав трех объединений ВМФ: Черноморского флота, Каспийской флотилии и Балтийского флота.

Первоначально их, как и требовали конструктивные особенности, разворачивали только на Каспии. Там, к слову, в силу уникальных особенностей закрытого морского театра возникала гигантская пусковая зона для дальних крылатых ракет, позволяющая поражать цели в Евразии, в Персидском заливе и в восточном Средиземноморье.

Малый ракетный корабль "Серпухов", проект 21631 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Однако на данный момент на Каспии остался только один такой корабль — "Углич". Два других (головной "Град Свияжск" и "Великий Устюг") в июне 2018 года перешли на Черное море, после чего отправились к берегам Сирии. Еще два корабля, изначально предполагавшиеся для Черного моря ("Зеленый Дол" и "Серпухов"), совершили сложный для таких малышей поход вокруг Европы, придя в конце октября 2016 года к новому постоянному месту службы в Балтийск.

Сейчас "Буянов" у ВМФ шесть, но в 2019–2023 годах введут в строй еще столько же. Будет ли продолжена серия, пока неясно. В планах флота — большое строительство мореходных "Каракуртов" для Северного и Тихоокеанского флотов, в которое включен в том числе и Зеленодольский завод.

Денис Комаровский