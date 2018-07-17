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17.07.2018
Lenta.ru

В США заявили о победе F-35 над Су-57

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Истребитель-бомбардировщик F-35 "Лайтнинг" II
Истребитель-бомбардировщик F-35 "Лайтнинг" II.
Источник: © flickr.com, US Air Force

Россия, отказавшись от серийного производства Cу-57, фактически признала поражение в возможности создания истребителя пятого поколения, пишет Business Insider.

"Россия более или менее признает поражение в создании возможного истребителя пятого поколения", — заявил американскому изданию эксперт в области боевой авиации Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк.

Главной причиной отказа от серийного производства перспективного самолета британский эксперт видит в отсутствии финансирования, вызванном, в частности, замораживанием совместной российско-индийской программы по созданию истребителя пятого поколения.

Хотя каждый Су-57 стоит 40 миллионов долларов, что в два с лишним раза дешевле американского F-35 Lightning II, такая цена, полагает Бронк, все равно остается высокой по сравнению с другими самолетами, в связи с чем Россия "может просто обвешать свои более старые самолеты большим количеством маскарадных радаров и ракет, поскольку планер Су-57 на самом деле никогда не был невидимым".

Издание приходит к выводу, что на фоне российских проектов по модернизации танков, подлодок и ядерного оружия, именно Су-57 стал "первой жертвой бюджетного кризиса", а развитие китайской военной авиации вызывает еще большее отставание России в "мире первоклассных военных".

В июле 2018 года вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что, поскольку "Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире", то "нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения".

Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.

16.07.2018
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Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯО
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9 комментариев
№1
17.07.2018 09:28
То что Су-57  с двигателями первого этапа будут закупаться в количестве 12 штук было заявлено давно. Ещё до санкций. Так что нечего там всяким эхспертам выдавать желаемое за действительное. Да и с такими как сейчас ценами на нефть смешно звучат слова о недостатке финансовых средств. Эти пенсни я уже давно слушал от всяких западных троллей, ещё со времён Обамы. "Экономика разорвана в клочья".
+3
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№2
17.07.2018 09:40
Цитата, q
Россия, отказавшись от серийного производства Cу-57, фактически признала поражение в возможности создания истребителя пятого поколения, пишет Business Insider.
))) Троллинг Борисова удался! Ура!
Почему-то думаю, что сам Борисов на такой эффект и не надеялся..;)
Празднуйте "победу", г-да! Мы за вас рады...;)
Цитата, q
эксперт в области боевой авиации Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк.
Побольше таких экпэрдов в уши Вашингтона со товарищи!

Чего-то я сегодня лозунгами...;)
0
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№3
17.07.2018 10:10
Производство отложили  до доводки двигателя второго этапа и РОФАР. РОФАР обещают через два года, вот там и посмотрим...
0
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№4
17.07.2018 12:50
Цитата, q
Почему-то думаю, что сам Борисов на такой эффект и не надеялся..;)

К сожалению Борисов не долго думал, когда изрёк свой исторический спич по Су-57, нанёсший  вред имиджу прожекта
+1
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№5
17.07.2018 12:52
А вообще всем в мире очевидно, что нет в нашей галактике сильнее самолёта, чем вечно молодой и подающий большие надежды прогрессивному человечеству американский F35
+1
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№6
17.07.2018 12:57
Цитата, ID: 1701 сообщ. №4
нанёсший  вред имиджу прожекта
"Имидж ничто - .....всё". Подставляйте свои аргументы. Плевать на имидж. Зная как проходят ОКР в области военных разработок можно предположить, что есть некий план-график. По нему и работают. Аппарат в воздухе. Испытания идут. 12 машин пустят как всегда в пробную эксплуатацию. Если кто не помнит, то напомню, что цифра "12" - "магическая". Такое же количество было и Су-34 и Су-35. Могу и ошибаться. Поправьте.
А имидж... Пусть им занимаются экспэрды вроде Джастина Бронка... Нам дело надо делать исходя из наших реалий и возможностей. Желательно тихо и спокойно.
+2
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№7
17.07.2018 16:24
Особою пикантность данному заявлению придает то, что его сделал представитель Великобритании, страны авиапром которой с 1960-х годов непрерывно деградирует. Из боевых самолет создан только спорный Харриер, остальные самолеты созданы вскладчину. Единственный свет в окошке это УТС Хок. Хотя на его базе и создавались эрзатц-истребители. Но надо отдать им должное создавать деревянные макеты англичане умеют. Тут, намедни, они презентовали макет малозаметного истребители Темпест. Тоскуют ребята по славным временам!
0
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№8
17.07.2018 17:08
Зачем нам дорогой Су-57 если для борьбы с F-35 достаточно в два раза более дешевого Су-35? 8)
0
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№9
17.07.2018 18:40
Су-57 имидж не нужен. Он нужен только экспортной машине которой должен был стать FGFA. но его не будет из-за типичной ничем-не-заслуженной гордости, нулевой технической компетентости и невероятной жадности индусов которые постоянно меняли требования и в то-же время не хотели доплачивать за дополнительные работы, в то-же время торпедируя проэкт своей болтовнёй об уровне малозаметности и совершенности авионики машины которой даже в металле нет.
В отличии от амеров, я думаю экспортный Су-57 всё-таки сделают, но экспорт не будет с Изделием 30 и многое другое не будут предлагать.
0
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