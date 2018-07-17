В США заявили о победе F-35 над Су-57
Россия, отказавшись от серийного производства Cу-57, фактически признала поражение в возможности создания истребителя пятого поколения, пишет Business Insider.
"Россия более или менее признает поражение в создании возможного истребителя пятого поколения", — заявил американскому изданию эксперт в области боевой авиации Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк.
Главной причиной отказа от серийного производства перспективного самолета британский эксперт видит в отсутствии финансирования, вызванном, в частности, замораживанием совместной российско-индийской программы по созданию истребителя пятого поколения.
Хотя каждый Су-57 стоит 40 миллионов долларов, что в два с лишним раза дешевле американского F-35 Lightning II, такая цена, полагает Бронк, все равно остается высокой по сравнению с другими самолетами, в связи с чем Россия "может просто обвешать свои более старые самолеты большим количеством маскарадных радаров и ракет, поскольку планер Су-57 на самом деле никогда не был невидимым".
Издание приходит к выводу, что на фоне российских проектов по модернизации танков, подлодок и ядерного оружия, именно Су-57 стал "первой жертвой бюджетного кризиса", а развитие китайской военной авиации вызывает еще большее отставание России в "мире первоклассных военных".
В июле 2018 года вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что, поскольку "Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире", то "нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения".
Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.
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Россия, отказавшись от серийного производства Cу-57, фактически признала поражение в возможности создания истребителя пятого поколения, пишет Business Insider.))) Троллинг Борисова удался! Ура!
Почему-то думаю, что сам Борисов на такой эффект и не надеялся..;)
Празднуйте "победу", г-да! Мы за вас рады...;)
эксперт в области боевой авиации Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк.Побольше таких экпэрдов в уши Вашингтона со товарищи!
Чего-то я сегодня лозунгами...;)
Почему-то думаю, что сам Борисов на такой эффект и не надеялся..;)
К сожалению Борисов не долго думал, когда изрёк свой исторический спич по Су-57, нанёсший вред имиджу прожекта
нанёсший вред имиджу прожекта"Имидж ничто - .....всё". Подставляйте свои аргументы. Плевать на имидж. Зная как проходят ОКР в области военных разработок можно предположить, что есть некий план-график. По нему и работают. Аппарат в воздухе. Испытания идут. 12 машин пустят как всегда в пробную эксплуатацию. Если кто не помнит, то напомню, что цифра "12" - "магическая". Такое же количество было и Су-34 и Су-35. Могу и ошибаться. Поправьте.
А имидж... Пусть им занимаются экспэрды вроде Джастина Бронка... Нам дело надо делать исходя из наших реалий и возможностей. Желательно тихо и спокойно.
В отличии от амеров, я думаю экспортный Су-57 всё-таки сделают, но экспорт не будет с Изделием 30 и многое другое не будут предлагать.