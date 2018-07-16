Американские СМИ: Невероятный российский "Кинжал" бьёт на сотни километров
Американский телеканал CNBC публикует материал, в котором, как заявлено, ссылается на данные разведки США. Материал касается успешного опытно-боевого применения гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Отмечено, что российский "Кинжал" прошёл не менее 12 испытаний с использованием в качестве носителей истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Минобороны РФ
Из материала:
Русские работают над адаптацией ракеты под свои бомбардировщики. В июле они провели успешные испытания, поразив цель на расстоянии более 800 км (перевод данных, представленных в милях, - прим. "ВО").
Американский телеканал сообщает своим зрителям, что ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал" Россия окончательно поставит на вооружение в 2020 году. В том же, 2020-м, на вооружение ВС РФ, как утверждает CNBC, будет поставлен и гиперзвуковой комплекс нового поколения "Авангард".
Напомним, что ранее сообщалось о работе по адаптации ракет "Кинжал" для использования на дальних бомбардировщикам Ту-22М3.
Впервые широкая аудитория узнала о наличии у России такого рода вооружений во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда за рубежом (и не только) некоторые круги усомнились в правдивости заявлений российского президента о наличии в РФ такого рода средств поражения. Теперь сомнения улетучиваются.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
16.07.2018 СМИ сообщили о новых испытаниях гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
05.07.2018 "Кинжал" для "Тушки"
07.05.2018 Вооруженные ракетами "Кинжал" МиГ-31К впервые пролетят над Москвой
03.07.2018 Эксперт назвал плюсы испытаний гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Ту-22М3
03.07.2018 Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
08.06.2018 Путин: все анонсированные новинки вооружений будут своевременно поставлены в ВС РФ
22.05.2018 В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
07.05.2018 Истребители с "Кинжалами" стоят на боевом дежурстве