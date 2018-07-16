Американские СМИ: Невероятный российский "Кинжал" бьёт на сотни километров

Американский телеканал CNBC публикует материал, в котором, как заявлено, ссылается на данные разведки США. Материал касается успешного опытно-боевого применения гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Отмечено, что российский "Кинжал" прошёл не менее 12 испытаний с использованием в качестве носителей истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Минобороны РФ

Из материала:

Русские работают над адаптацией ракеты под свои бомбардировщики. В июле они провели успешные испытания, поразив цель на расстоянии более 800 км (перевод данных, представленных в милях, - прим. "ВО").

Американский телеканал сообщает своим зрителям, что ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал" Россия окончательно поставит на вооружение в 2020 году. В том же, 2020-м, на вооружение ВС РФ, как утверждает CNBC, будет поставлен и гиперзвуковой комплекс нового поколения "Авангард".

Напомним, что ранее сообщалось о работе по адаптации ракет "Кинжал" для использования на дальних бомбардировщикам Ту-22М3.

Впервые широкая аудитория узнала о наличии у России такого рода вооружений во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда за рубежом (и не только) некоторые круги усомнились в правдивости заявлений российского президента о наличии в РФ такого рода средств поражения. Теперь сомнения улетучиваются.