Украинский генерал: Состояние нашей системы ПВО удручает

Накануне украинские СМИ опубликовали информацию о том, что Украина получила зарубежное оборудование, которое позволит осуществлять замкнутый цикл производства ракет для зенитных комплексов семейства "Бук", находящихся на вооружении ВСУ (ссылка).

На этом фоне на украинском портале "Обозреватель" появился материал, в котором генерал-лейтенант запаса вооружённых сил Украины Дмитрий Уманец сообщает читателям, что система ПВО страны находится в удручающем состоянии. В чём причина плачевности?

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По словам Уманца, основная часть зенитных ракет производится на территории Российской Федерации, а другая часть – к этому моменту уже снята с производства на Украине. Речь о ракетах для С-125, а также о полном отсутствии на Украине ракет к ЗРК С-200 и проблемах с оснащением С-300 ВСУ.

Уманец:

В России находится и вся научная база. Киевские власти сегодня не торопятся отремонтировать те комплексы, которые есть в наличии. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух, и не один раз, благодаря "наивысшей степени" руководства государства и руководства вооружённых сил.

Свой материал Уманец писал, судя по всему, ещё до сообщений о том, что Украина получила некое зарубежное оборудование для производства зенитных ракет под те средства ПВО, которые имеются в распоряжении ВСУ. Кстати, пока остаётся тайной, какая же именно страна поставила такое оборудование Киеву, и поставила ли?