МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман прокомментировала для местной прессы решение ведомства по поводу программы истребителя пятого поколения FGFA. Напомним, что изначально проект задумывался как российско-индийский, потом, на одном из этапов, Индия решила, что нужно урезать финансирование, а некоторое время назад в Нью-Дели и вовсе объявили, что своё участие в совместном проекте сворачивают из-за "несоответствия параметров истребителя изначально заявленным". Однако индийская пресса, ссылаясь на экспертов, неоднократно писала, что МО Индии может и вернуться к программе "на определённых условиях".

О каких конкретно условиях идёт речь, и сообщила г-жа Ситхараман индийским журналистам. Её заявление публикует издание The Economic Times (Индия):

Мы передали России, что Индия теперь не является частью этого проекта (FGFA), но также сказали русским, что они могут продолжать его сами, а мы можем присоединиться к программе на более позднем этапе.

topwar.ru

Замечательная индийская логика. Пока промежуточный результат индийскую сторону не удовлетворяет, она заявляет о прекращении своего участия и отзыве контрактов по финансированию проектов. А когда Индия увидит, что у России получается подходящий для индийских запросов истребитель, то она "обещает вернуться". Это всё равно, как если бы договориться с партнёром начать совместный бизнес, потом вывести из дела свои средства в самый ответственный период, сказав, что промежуточный доход не удовлетворяет, и добавить: партнёр, ты занимайся бизнесом сам, а когда у тебя появится результат, мы к тебе вернёмся. И, да... – Россия, не забудь нам передать свои технологии!

С таким подходом к партнёрству перед Индией вырисовывается перспектива остаться без истребителей 5-го поколения вовсе или же покупать F-35 на американских условиях – вплоть до оплаты обновления американского бортового программного обеспечения и до закупок американских топливозаправщиков.