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16.07.2018
Военное обозрение

МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе

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Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман прокомментировала для местной прессы решение ведомства по поводу программы истребителя пятого поколения FGFA. Напомним, что изначально проект задумывался как российско-индийский, потом, на одном из этапов, Индия решила, что нужно урезать финансирование, а некоторое время назад в Нью-Дели и вовсе объявили, что своё участие в совместном проекте сворачивают из-за "несоответствия параметров истребителя изначально заявленным". Однако индийская пресса, ссылаясь на экспертов, неоднократно писала, что МО Индии может и вернуться к программе "на определённых условиях".

О каких конкретно условиях идёт речь, и сообщила г-жа Ситхараман индийским журналистам. Её заявление публикует издание The Economic Times (Индия):

Мы передали России, что Индия теперь не является частью этого проекта (FGFA), но также сказали русским, что они могут продолжать его сами, а мы можем присоединиться к программе на более позднем этапе.

topwar.ru

Замечательная индийская логика. Пока промежуточный результат индийскую сторону не удовлетворяет, она заявляет о прекращении своего участия и отзыве контрактов по финансированию проектов. А когда Индия увидит, что у России получается подходящий для индийских запросов истребитель, то она "обещает вернуться". Это всё равно, как если бы договориться с партнёром начать совместный бизнес, потом вывести из дела свои средства в самый ответственный период, сказав, что промежуточный доход не удовлетворяет, и добавить: партнёр, ты занимайся бизнесом сам, а когда у тебя появится результат, мы к тебе вернёмся. И, да... – Россия, не забудь нам передать свои технологии!

С таким подходом к партнёрству перед Индией вырисовывается перспектива остаться без истребителей 5-го поколения вовсе или же покупать F-35 на американских условиях – вплоть до оплаты обновления американского бортового программного обеспечения и до закупок американских топливозаправщиков.

15.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
FGFA
Проекты
Истребитель 5 поколения
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11 комментариев
№1
16.07.2018 02:05
F-35 по факту - опционально пилотируемый ЛА с ПО с закрытым кодом и кучей закладок неустранимых в принципе. В желании индийцев получить доступ к ккодам в таком случае есть смысл. Вопрос в цене. Это как индийцы спрашивали почему вы нам не продадите техънологию двигателей полный цикл, уже приводил тут, я им пишу - никаких проблем 1,2тыс тонн золотом или иным эквивалентом (60млрд долл) и они ваши, думаю можно согласиться т.к. это позволит уйти от цикла Брайтона на цикл Хемпфри на серийных. Но говорят дорого. Понимают или признаются что передача технологии это передача отраслевых знаний и технологий, СОТЕН заводов с их технологиями  - всего несколько и из них офицер одни и тот технарь. Хорошо представляли из Махинтра семьи и в деталях отчётливо один крупный управленец на пенсии - ныне консультант крупнейшей металлургической госкомпании Индии.
Думается с ПАК ФА ничуть не менее сложно и ценник больше в несколько раз. Остальное - опционально. То что он при всех косяках лучше Ф-35 может показать только счёт сбитых машин в его пользу.
0
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№2
16.07.2018 06:06
Цитата, q
1,2тыс тонн золотом или иным эквивалентом (60млрд долл)

Ага...

Сами себя накажут индусы. А зря, могли бы и самолет получить и кое какие технологии. Неужели опыт с Брамос не научил ничему?
+1
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№3
16.07.2018 09:32
ну и ладно. а тем временем Су57 идут в Липецк. а вот ФГФА они теперь могут купить_ исключительно как обычные покупатели вооружений, без скидки, без права на совместное производство, без доли от продаж третьим странам. а по технологиям янки: да не будет у них никаких техеологий, вообще. союзники по НАТО не имеют, а эти поимеют? смешно. если купят ф35 (если янки продадут индусам(?)), то индусы будут просто как операторы машины, не более того.
0
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№4
16.07.2018 09:40
Цитата, стрелец сообщ. №3
тем временем Су57 идут в Липецк. а вот ФГФА они теперь могут купить_ исключительно как обычные покупатели вооружений
Они могут купить Су-57. Оный не = FGFA. Пследний должин был стать сильно переработанным вариантом нашего истребителя.
0
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№5
16.07.2018 09:47
forumow, ясное дело, но сути не меняет. ФГФА мы собирались продвигать на третьи рынки совместно. теперь же всё намного проще для последующей паспортизации экспортной модели.
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№6
16.07.2018 09:56
Цитата, стрелец сообщ. №5
ясное дело, но сути не меняет.
Кому как...
0
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№7
16.07.2018 13:21
Американцы намерены вынести роботизированную сборку в Индию. Фюзеляжи зело дёшево обходятся а вот то что системы управления все американские, по сути самолёт управляется с территории США если то нужно например для небольшой ядерной войны для снижения на 1-2млрд человек населения Земли, так это закрывать глаза пытаются.
Вполне укладывается. Сейчас вопрос сокращения уже не до 500 а до 40-70млн с перспективой уничтожения людей на планете:


F-35 очень подходит владельцам ФРС для начала термоядерной войны. Ядерные арсеналы Пакистана контролируются англосаксами а там свыше 300 боезарядов сейчас.
0
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№8
16.07.2018 13:36
Цитата, forumow сообщ. №4
Они могут купить Су-57. Оный не = FGFA. Пследний должин был стать сильно переработанным вариантом нашего истребителя.

Теперь мы сами будем определяться с обликом экспортного варианта Су-57, как было с Су-30, МКИ, МКК.....
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№9
16.07.2018 14:24
Ну вот индусы и признались, что бабла жалко. А то катили бочку на Су-57, что не удовлетворяет требованиям к 5 поколению...
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№10
16.07.2018 15:19
Цитата, Владислав сообщ. №1
F-35 по факту - опционально пилотируемый ЛА
В каком он месте опционально пилотируемый? Вот если выполнят хоть один полёт без пилота, тогда можно будет так говорить.

Цитата, Владислав сообщ. №1
Думается с ПАК ФА ничуть не менее сложно и ценник больше в несколько раз.
Естественно, если не считать стоимость двигателей, вооружения, ЗИП и прочих "ненужных мелочей".

Цитата, Владислав сообщ. №1
То что он при всех косяках лучше Ф-35 может показать только счёт сбитых машин в его пользу.
А сравнение характеристик не поможет?

Цитата, Владислав сообщ. №7
а там свыше 300 боезарядов сейчас.
Около 150 пока что.
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№11
16.07.2018 15:29
"В каком он месте опционально пилотируемый?" в том что он не является пилотируемый  напрямую как и все современные  истребители. Борт может управляться извне. ПО закрыто.
Испытания ещё на Ф-18 велись
https://texnomaniya.ru/amerikanci-ispitali-distancionno-upravlyaemuyu-posadku-istrebitelya-na-avianosec
Посадить гораздо труднее чем вести бой для АСУ.

"А сравнение характеристик не поможет?"
-нет - боевая ценность системы определяется многими факторами.
Ф-15 много ли сбитых? и сколько МиГ-29, притом что 15-й сильно уступает по манёвренности и ему и тем  более Су-27.

около 300 на пакистанском форуме читал, жаловались на то что американцы и англичане постоянно лезут и неподконтрольным иим не более 10% боеголовок остальные от имени Пакистана будут англосаксами и проч применяться
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