МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман прокомментировала для местной прессы решение ведомства по поводу программы истребителя пятого поколения FGFA. Напомним, что изначально проект задумывался как российско-индийский, потом, на одном из этапов, Индия решила, что нужно урезать финансирование, а некоторое время назад в Нью-Дели и вовсе объявили, что своё участие в совместном проекте сворачивают из-за "несоответствия параметров истребителя изначально заявленным". Однако индийская пресса, ссылаясь на экспертов, неоднократно писала, что МО Индии может и вернуться к программе "на определённых условиях".
О каких конкретно условиях идёт речь, и сообщила г-жа Ситхараман индийским журналистам. Её заявление публикует издание The Economic Times (Индия):
Мы передали России, что Индия теперь не является частью этого проекта (FGFA), но также сказали русским, что они могут продолжать его сами, а мы можем присоединиться к программе на более позднем этапе.
topwar.ru
Замечательная индийская логика. Пока промежуточный результат индийскую сторону не удовлетворяет, она заявляет о прекращении своего участия и отзыве контрактов по финансированию проектов. А когда Индия увидит, что у России получается подходящий для индийских запросов истребитель, то она "обещает вернуться". Это всё равно, как если бы договориться с партнёром начать совместный бизнес, потом вывести из дела свои средства в самый ответственный период, сказав, что промежуточный доход не удовлетворяет, и добавить: партнёр, ты занимайся бизнесом сам, а когда у тебя появится результат, мы к тебе вернёмся. И, да... – Россия, не забудь нам передать свои технологии!
С таким подходом к партнёрству перед Индией вырисовывается перспектива остаться без истребителей 5-го поколения вовсе или же покупать F-35 на американских условиях – вплоть до оплаты обновления американского бортового программного обеспечения и до закупок американских топливозаправщиков.
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Думается с ПАК ФА ничуть не менее сложно и ценник больше в несколько раз. Остальное - опционально. То что он при всех косяках лучше Ф-35 может показать только счёт сбитых машин в его пользу.
1,2тыс тонн золотом или иным эквивалентом (60млрд долл)
Ага...
Сами себя накажут индусы. А зря, могли бы и самолет получить и кое какие технологии. Неужели опыт с Брамос не научил ничему?
тем временем Су57 идут в Липецк. а вот ФГФА они теперь могут купить_ исключительно как обычные покупатели вооруженийОни могут купить Су-57. Оный не = FGFA. Пследний должин был стать сильно переработанным вариантом нашего истребителя.
ясное дело, но сути не меняет.Кому как...
Вполне укладывается. Сейчас вопрос сокращения уже не до 500 а до 40-70млн с перспективой уничтожения людей на планете:
F-35 очень подходит владельцам ФРС для начала термоядерной войны. Ядерные арсеналы Пакистана контролируются англосаксами а там свыше 300 боезарядов сейчас.
Они могут купить Су-57. Оный не = FGFA. Пследний должин был стать сильно переработанным вариантом нашего истребителя.
Теперь мы сами будем определяться с обликом экспортного варианта Су-57, как было с Су-30, МКИ, МКК.....
F-35 по факту - опционально пилотируемый ЛАВ каком он месте опционально пилотируемый? Вот если выполнят хоть один полёт без пилота, тогда можно будет так говорить.
Думается с ПАК ФА ничуть не менее сложно и ценник больше в несколько раз.Естественно, если не считать стоимость двигателей, вооружения, ЗИП и прочих "ненужных мелочей".
То что он при всех косяках лучше Ф-35 может показать только счёт сбитых машин в его пользу.А сравнение характеристик не поможет?
а там свыше 300 боезарядов сейчас.Около 150 пока что.
Испытания ещё на Ф-18 велись
https://texnomaniya.ru/amerikanci-ispitali-distancionno-upravlyaemuyu-posadku-istrebitelya-na-avianosec
Посадить гораздо труднее чем вести бой для АСУ.
"А сравнение характеристик не поможет?"
-нет - боевая ценность системы определяется многими факторами.
Ф-15 много ли сбитых? и сколько МиГ-29, притом что 15-й сильно уступает по манёвренности и ему и тем более Су-27.
около 300 на пакистанском форуме читал, жаловались на то что американцы и англичане постоянно лезут и неподконтрольным иим не более 10% боеголовок остальные от имени Пакистана будут англосаксами и проч применяться