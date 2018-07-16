Корабли-участники парада ко Дню ВМФ завершили тренировки в Финском заливе
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Корабли-участники парада ко Дню Военно-морского флота России (ВМФ) завершили трехдневные тренировки в акватории Финского залива, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
"Трехдневная тренировка боевых кораблей и катеров ВМФ России различных классов завершилась в акватории Финского залива. В тренировке приняли участие 35 кораблей и катеров, прибывших для участия в главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге", - рассказал он.
Дыгало добавил, что в тренировке принимали участие большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королёв", дизель-электрическая подводная лодка Северного флота "Владикавказ", корветы "Сообразительный", "Бойкий", малый ракетный корабль нового поколения "Серпухов", малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой", малый ракетный корабль "Гейзер", ракетный катер "Чувашия", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", противодиверсионные, патрульные, десантные и артиллерийские катера.
По словам заместителя командующего Балтфлотом вице-адмирала Сергея Елисеева, в ходе тренировки корабли отработали 9 эпизодов прохождения в парадных строях, в том числе и в составе тактических групп.
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