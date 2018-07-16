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16.07.2018
РИА Новости

Ставший музеем эсминец Балтфлота "Беспокойный" откроется 21 июля

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Эскадренный миноносец Беспокойный во время прибытия в Кронштадт. 13 мая 2018
Эскадренный миноносец Беспокойный во время прибытия в Кронштадт. 13 мая 2018.
Источник: © Фото : пресс-служба Кронштадта / Андрей Краснобаев

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ставший музейным экспонатом эсминец Балтийского флота "Беспокойный" откроется для посетителей 21 июля в преддверии парада ко Дню Военно-морского флота России (ВМФ), сообщил начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"В преддверии главного военно-морского парада командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, ветераны Военно-морского флота, фронтовики в ходе торжественной церемонии откроют музей на борту эскадренного миноносца "Беспокойный" Балтийского флота, ставшего экспонатом военно-исторического парка ЗВО в Кронштадте. Церемония открытия состоится 21 июля", - рассказал он.

По словам Мугинова, на верхней палубе корабля гости смогут ознакомиться с образцами минно-торпедного вооружения и различными боеприпасами для скорострельных корабельных пушек. Также экспозиция познакомит посетителей с устройством боевых кораблей, особенностями службы и повседневным бытом военных моряков.

"Для музеефикации и нахождения на плаву без обслуживания постоянным экипажем на эсминце были выполнены работы по ремонту подводной части корабля, демонтажу гребных валов, герметизации и покраски корпуса", - добавил Мугинов.

Эскадренный миноносец "Беспокойный" проекта 656 построен на заводе имени Жданова (судостроительный завод "Северная верфь") в Санкт-Петербурге, вошел в состав флота в 1992 году. Длина корабля 156 метров, ширина - 17 метров, полное водоизмещение 8 тысяч тонн, автономность плавания - 30 суток.

15.07.2018
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Россия
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