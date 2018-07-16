Расчеты ЗРПК "Панцирь" успешно уничтожили "противника" на учениях
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" в ходе учений успешно обнаружили и уничтожили условного противника в воздухе, сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
"Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тактико-специальное учение по поиску и уничтожению воздушной цели", - сообщил Рулёв.
Он добавил, что в ходе практической части учения "Панцирь" совершил марш в район, в котором военнослужащие отработали обустройство позиции на неподготовленной местности, обнаружение, идентификацию, а также сопровождение и уничтожение воздушных целей противника, а "личный состав комплекса провел электронные (учебные) пуски ракет, успешно поразив назначенные цели".
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