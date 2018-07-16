Войти
16.07.2018
РИА Новости

Расчеты ЗРПК "Панцирь" успешно уничтожили "противника" на учениях

483
0
0
ЗРПК наземного базирования Панцирь-С
Самоходные ЗРПК наземного базирования Панцирь-С.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" в ходе учений успешно обнаружили и уничтожили условного противника в воздухе, сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

"Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тактико-специальное учение по поиску и уничтожению воздушной цели", - сообщил Рулёв.

Он добавил, что в ходе практической части учения "Панцирь" совершил марш в район, в котором военнослужащие отработали обустройство позиции на неподготовленной местности, обнаружение, идентификацию, а также сопровождение и уничтожение воздушных целей противника, а "личный состав комплекса провел электронные (учебные) пуски ракет, успешно поразив назначенные цели".

15.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости

22.06.2018 Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года

07.06.2018 В Крыму начались учения с комплексами С-400 и "Панцирь"

07.06.2018 Российские военные уничтожили корабельную группировку условного противника в Черном море

06.06.2018 Штурмовики Су-25СМ разбомбили цели в Крыму и на Кубани в ходе учений

06.06.2018 Штурмовики ЮВО отработали взлет и посадку на грунтовом аэродроме

07.05.2018 Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений

26.02.2018 Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно

21.02.2018 Иглы в подбрюшье США

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 15:36
  • 12
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 16.07 15:31
  • 154
Дополнительные функции
  • 16.07 15:00
  • 152
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 16.07 14:48
  • 2
Китайские беспилотники уже давно обогнали российские, но почему последние все еще экспортируются?
  • 16.07 13:40
  • 9
"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"
  • 16.07 13:28
  • 4
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
  • 16.07 13:19
  • 2
ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два
  • 16.07 13:04
  • 4
Источник: госиспытания нового российского истребителя танков планируется начать в октябре
  • 16.07 12:55
  • 7
В ВМФ поступит двенадцатый корабль проекта "Буян"
  • 16.07 11:52
  • 48
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 16.07 11:35
  • 2
Россия назвала замену "Армате"
  • 16.07 10:47
  • 1565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.07 10:27
  • 2
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 16.07 09:50
  • 3
Российские "Уралы" во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами
  • 16.07 09:20
  • 1
Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки