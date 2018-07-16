Полк на аэродроме Бесовец получил еще пять истребителей Су-35С
Завершается процесс перевооружения на истребители Су-35С 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии.
Как сообщили споттеры, 13 июля 2018 года состоялся перелет из Комсомольска-на-Амуре с промежуточными посадками в Новосибирске и, видимо, в Перми, пяти истребителей Су-35С, направлявшихся в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка в Бесовец.
Один из трех новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (бортовой номер "72 красный"), построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом (филиал АО "Компания "Сухой") по программе гособоронзаказа 2018 года и предназначенных для 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 13.07.2018 (с) Юрий Шелухов / vk.com
Три из этих истребителей, имеющих красные бортовые номера "70", "71" и "72", являются первыми тремя машинами Су-35С, построенными Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом (КнААЗ, филиал АО "Компания "Сухой") по программе гособоронзаказа 2018 года. Эти самолеты изготовлены по заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО "Компания "Сухой" новому пятилетнему контракту на поставку 50 истребителей Су-35С. Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году, еще десять - в 2017 году. Сообщалось, что по программе гособоронзаказа 2018 года КнААЗ должен сдать еще десять Су-35С.
Два других самолета Су-35С, перелетевших 13 июля в Бесовец, были истребителями с красными бортовыми номерами "07" и "10" и темной окраской являются машинами постройки КнААЗ 2014 года и ранее входили в состав 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре.
159-й гвардейский истребительный авиационный полк начал получение истребителей Су-35С в декабре 2016 года, когда в его состав вошли первые шесть истребителей этого типа новой постройки КнААЗ с красными бортовыми номерами с "54" по "59", В течении 2017 года полк получил еще десять истребителей Су-35С постройки КнААЗ по программе 2017 года - шесть в конце октября (самолеты с с красными бортовыми номерами "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), и четыре в конце ноября 2017 года (самолеты с красными бортовыми номерами "21", "22", "23" и "24").
Кроме того, в конце ноября 2017 года в Бесовец прибыли два самолета Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка с аэродрома Дземги - истребители с красными бортовыми номерами "03" и "05" и темной окраской, являющиеся машинами постройки КнААЗ 2014 года.
Таким образом, с прибытием теперь в Бесовец еще пяти истребителей Су-35С, состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка доведен до 23 самолетов этого типа (19 новой постройки КнААЗ 2016-2018 годов и четырех постройки 2014 года из состава 23-го полка).
159-й гвардейский истребительный авиационный полк стал первой "линейной" авиационной частью ВКС на Западе России, получившей самолеты Су-35С. До начала 2016 года этот полк был оснащен немодернизированными истребителями Су-27 и Су-27УБ (две эскадрильи - суммарно около 20 Су-27 и четыре Су-27УБ). Весной 2016 года в состав 159-го полка была начата передача модернизированных истребителей Су-27СМ, высвободившихся в результате перевооружения на истребители Су-35С дальневосточных 22-го и 23-го истребительных авиационных полков 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. А в конце 2016 года в Бесовец начата поставка и истребителей Су-35С новой постройки. Высвободившиеся теперь из состава 159-го полка истребители Су-27 и Су-27СМ, видимо, будут переданы в другие авиационные части.
С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 71 серийный самолет Су-35С.
Три новых переданных ВКС России истребителя Су-35С (красные бортовые номера "70", "71" и "72"), предназначенных для 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 13.07.2018 (с) Николай Енин / wizarden.ru / vk.com
Два истребителя Су-35С (красные бортовые номера "07" и "10") постройки 2014 года, переданные в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 13.07.2018 (с) Николай Енин / wizarden.ru / vk.com
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