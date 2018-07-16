СМИ сообщили о новых испытаниях гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал", которая находится на опытно-боевом дежурстве на истребителях МиГ-31, успешно прошла серию испытаний. Теперь началась подготовка ракеты к испытаниям на стратегическом бомбардировщике Ту-22М3.

К полноценному боевому применению комплекс будет готов к 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведслужбах США.

По данным американского канала, к настоящему моменту прошли три испытательных пуска комплекса "Кинжал". Последнее из них состоялось в июле. Гиперзвуковая ракета поразила цель на расстоянии около 800 километров. Все испытательные пуски завершились успешно.

Всего Россия провела к настоящему моменту 12 испытаний на истребителе МиГ-31. Сейчас ведутся работы по подготовке испытаний "Кинжала" на стратегических бомбардировщиках. Напомним, что впервые о ракетном комплексе "Кинжал" в марте сообщил президент России Владимир Путин. Из открытых данных известно, что гиперзвуковая ракета летит в десять раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО.

Ракета с адаптированным под нее перехватчиком МиГ-31 несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, выполнено более 250 полетов.

- Это класс высокоточного оружия с многофункциональной боевой частью, позволяющей работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат - потенциальные цели для "Кинжала", - отметил замминистра обороны РФ по вооружению Юрий Борисов.

Николай Грищенко