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16.07.2018
Lenta.ru

Российские ракеты назвали худшим кошмаром для НАТО

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ПТРК "Корнет"
ПТРК "Корнет".
Источник: rg.ru

Американский журнал National Interest заявил, что российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) могут стать "худшим кошмаром наяву" для НАТО. По словам автора статьи Чарли Гао, Москва обладает существенным преимуществом в этом виде вооружения.

"Россия, кажется, оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, так как почти каждый снаряд в российской армии имеет варианты с ними", — отметил специалист.

Он поясняет, что такие ракеты могут поразить небольшую цель на дальности более 5 километров, что позволяет применять их не только против танков, но и, к примеру, против пехоты.

Издание добавляет, что самый распространенный способ использования противотанковых ракет — с вертолета. В Сирии, указывает автор материала, Россия применила Ка-50, оснащенный такими снарядами.

15.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Ка-50
Проекты
NATO
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