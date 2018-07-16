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16.07.2018
Военное обозрение

Украина сообщила о получении зарубежного оборудования для производства ракет к ЗРК "Бук"

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С Украины приходят сообщения о том, что страна закупила некое зарубежное оборудование, которое позволит наладить замкнутый цикл для производства ракет к зенитным ракетным комплексам "Бук". Также заявлено, что это оборудование позволит запустить производства ракет для "перспективного украинского ЗРК средней дальности".

При этом добавлено, что для налаживания производственного конвейерного процесса придётся затратить "некоторое время".

Минобороны Украины

На данный момент на вооружении ВСУ стоят ЗРК "Бук-М1" и несколько других модификаций тех же комплексов. Также вооружённые силы Украины оснащены некоторыми модификациями ЗРК С-300. При этом отмечается, что специалисты ремонтных предприятий всё чаще вынуждены проводить внеплановые осмотры техники в связи с использованием боеприпасов, срок эксплуатации которых приближается к предельному.

У кого именно Украина закупила упомянутое оборудование для производства ракет, которые можно использовать

на ЗРК "Бук"? Ответа на этот вопрос ни украинское военное ведомство, ни представители оборонно-промышленного комплекса пока не дают.

Между тем сообщается, что на Павлоградском химзаводе разработано "новое смесевое твёрдое топливо", которое обладает "улучшенными характеристиками". Планируется, что это топливо будет использоваться для заправки зенитных ракет украинских ЗРК после их модернизации, а также тех, которые будут произведены на зарубежном оборудовании.

Напомним, что расчёты ВСУ подозреваются в применении ЗРК "Бук" по малайзийскому авиалайнеру в июле 2014 года над Донбассом. Через несколько дней - четвёртая годовщина той страшной трагедии, при этом так называемая голландская комиссия до сих пор пытается притянуть за уши "версию с российской ответственностью".

13.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Малайзия
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
Бук-М1
С-300
Проекты
Бук ЗРК
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