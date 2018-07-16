Ждать ли размещения еще одной дивизии “Восток” у границы Беларуси?

В среду, 11 июля, министры обороны Латвии, Эстонии и Дании подписали на саммите НАТО в Брюсселе совместное заявление о создании в Адажи (Латвия) штаба многонациональной дивизии “Север”. Штаб войдет в общую структуру командования НАТО, отвечающую за управление силами Альянса в регионе Балтийского моря. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на министерство обороны Латвии.

Согласно заявлению, которое также в качестве стран-участниц подписали министры обороны Канады, Великобритании и Литвы, штаб дивизии “Север” и подразделение поддержки будут насчитывать около 300 человек, не исключается дальнейшее его расширение. Элемент формируемого штаба, готовый к переброске в регион вероятного конфликта, будет работать одновременно и в Дании.

Штаб дивизии формируется для осуществления планирования обороны, управления подчиненными бригадами, организации и проведения военных учений и операций, укрепления взаимодействия войск, реализующих совместные задачи. Он будет подчиняться многонациональному корпусу “Северо-Восток” со штабом в польском Щецине.

Согласно структуре НАТО, корпус может включать три дивизии, две артиллерийские и одну бригаду авиации с подразделениями поддержки и обеспечения. Штаб дивизии “Север” стал вторым после штаба дивизии “Северо-Восток” в Эльблонге, которые подчинены корпусу “Северо-Восток”. Следует ли ждать формирования третьего штаба дивизии, который по логике мог бы именоваться “Восток”? Судя по всему – очень даже вероятно, особенно если учесть создание новой дивизии в Польше. И возможным местом для его размещения может стать восточная часть страны.

Штаб дивизии “Север” начнет работу в сентябре и достигнет оперативной готовности в первой половине 2019 года, а полной – к середине 2020 года.

Также в сентябре произойдет смена командования корпуса “Северо-Восток”. Как известно должности командного состава многонационального германо-датско-польского корпуса замещаются поочередно представителями каждой из стран, сформировавшей его. В настоящее время командиром корпуса является генерал Манфред Хофманн (Германия), его заместителем – генерал Кшиштоф Круль (Польша), начальником штаба – генерал Пер Орлафф Кнусен (Дания). Их срок полномочий истекает в сентябре текущего года.

Предполагается, что новым командиром корпуса станет поляк генерал С.Войцеховский.

Николай Астровский