Американские бригады остаются в Польше. Не пора ли задуматься

В 2018 году американское военное присутствие в Польше начало выходить на новый уровень – пора уже говорить о том, что принцип ротации вооружения и личного состава боевых бригадных групп остался в прошлом. На сегодняшний день на польской земле сконцентрированы танки, БМП и артиллерия на две бригады вооруженных сил США. И выводить их уже никто не собирается. Ничего не напоминает?

Первая половина 1941 года… Под различными предлогами вдоль западной границы СССР было произведено развертывание грандиозной группировки войск Вермахта. Как и тогда, так и сейчас, оправдания перемещению войск звучат прямо таки наивно. Неужели так много времени прошло с окончания Второй мировой войны, что Европа забыла, чем заканчиваются подобные передислокации воинских формирований?

Однако если раньше гитлеровская Германия заявляла о том, что ее войска в Польше, мол, отдыхают перед броском на Великобританию, то сегодня либеральные эксперты и западные политики в один голос заявляют не менее бредовые идеи – мы готовимся к тому, что Россия на нас нападет! Причем звучит это в утвердительной форме, не требующей доказательств. Единственное не указывается лишь дата сего агрессивного действия Москвы.

Отметим, что, к сожалению, никто не обращает внимания на то, что в настоящее время количество сил и средств НАТО в Польше и странах Балтии по совокупному боевому потенциалу значительно превосходят имеющиеся силы, которые дислоцируются на территории России и Беларуси у западных границ! Не стоит забывать и факт формирования в Польше очередной, четвертой по счету, механизированной дивизии.

В том, что территория Польши и стран Балтии рассматривается военно-политическим руководством НАТО как плацдарм для проведения наступательных действий против России, а, следовательно, и Беларуси – ни для кого не секрет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с каждым годом увеличивается масштаб мероприятий оперативной и боевой подготовки Альянса в странах Восточной Европы. По сути, руководство Североатлантического блока тренирует органы военного управления, а также подчиненные соединения и части в проведении масштабных наступательных операций. Не станут исключением и предстоящие военные маневры «Анаконда-18», в ходе которых планируется задействовать до 100 тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники и боевой авиации. Заодно, на фоне разыгрываемой обстановки и реальных действий войск, поляки могут обкатать штабы новых соединений в наступательных операциях во взаимодействии со своими американскими союзниками.

Естественно, подобное бряцание оружием со стороны НАТО у границ Беларуси и России не может не волновать Минск и Москву. А тот факт, что США начинают игнорировать и так уже дышащий на ладан Основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 г., оставляя на постоянной основе в Польше технику и вооружение своих боевых бригадных групп, только накаляет и без того сложные отношения с восточными соседями.

В связи с этим высказывания ряда западных и некоторых либеральных белорусских «экспертов» на тему угрозы для Беларуси со стороны России даже кажутся смешными. Хотя, свои «30 серебряников» они отрабатывают и служат хорошим информационным поводом, за которым сразу и не заметишь формирование нескольких дивизий Альянса у белорусских границ.

Павел Ковалев