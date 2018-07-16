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16.07.2018
Интерфакс-АВН

Иран уйдет из Сирии, если Дамаску больше не нужна будет помощь иранских военных советников - Велаяти

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Хезболлах
Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник: presstv.ir

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Иран покинет Сирию, если власти этой страны скажут, что помощь иранских военных советников больше не нужна, заявил в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Региональная политика Ирана заключается в том, что он находится в Сирии по приглашению легитимных правительств Сирии и Ирака, и это присутствие наших военных советников - просьба легитимных правительств Сирии и Ирака. И тогда, когда они скажут, что ваши военные советники нам не нужны, у Ирана не будет сомнений, чтобы оттуда выйти", - заявил А.А.Велаяти в пятницу, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Советник аятоллы Хаменеи добавил, что, если бы не было помощи России и Ирана, то Сирией руководили бы террористы.

13.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Ирак
Иран
Россия
Сирия
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