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16.07.2018
Интерфакс-АВН

НАТО не заинтересовано в официальном приеме Грузии и Украины - эксперт

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Военнослужащие ВС Грузии
Военнослужащие ВС Грузии.
Источник: http://www.globallookpress.com/

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Открытость НАТО для Грузии и Украины, продекларированная на саммите военного блока, означает не путь к официальному вступлению, а продолжение практики использования Тбилиси и Киева как неформальных партнеров, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), специалист по НАТО и международным военным организациям Сергей Ермаков.

"Несмотря на заявления о том, что двери НАТО открыты для таких стран постсоветского пространства, как Грузия или Украина, эти государства весьма далеки от членства в альянсе. Принцип тут весьма последовательный: обещать, но никогда не называть конкретные сроки и механизмы вступления", - заявил в пятницу С.Ермаков, комментарий которого распространен пресс-службой РИСИ.

По оценке военного аналитика, от НАТО не следует ожидать особой активности по процедуре приема в свои ряды Грузии и Украины, поскольку нынешний уровень взаимодействия, в целом, вполне устраивает альянс.

"Надо понимать, что Брюсселю сейчас необходимы не потребители безопасности, а поставщики. Причем как раз и Грузия, и Украина, и другие подобные государства прекрасно справляются с этой ролью. Поэтому НАТО не интересно формально принимать их в свои ряды", - сказал С.Ермаков.

В свою очередь официальный прием той же Грузии в НАТО стал бы для альянса, скорее бременем, чем приобретением, считает эксперт РИСИ.

"Для Грузии вопрос заключается в том, что "альянс пока не понимает, как будет решать проблемы непризнанных территорий. В нынешних условиях брать на себя ответственность за это страны-члены НАТО не желают. Тем не менее именно это государство из всех республик постсоветского пространства наиболее близко к НАТО в неформальном плане", - сказал он.

"Грузия активно участвует в мероприятиях альянса, в следующем году на ее территории будут проводить военные учения, подразделения её Вооружённых сил участвуют в активации сил реагирования НАТО. Здесь как раз партнёрство идёт полным ходом", - отметил С.Ермаков.

"Очевидно, что членство в НАТО - это ещё вопрос и суверенитета страны. Мы это видим на примере Македонии, которой для вступления в НАТО нужно изменить своё название. То же самое можно отнести и применительно к Украине. Ей, чтобы стать членом альянса, тоже надо менять Конституцию, отказаться от внеблокового статуса и прописать положения, которые удовлетворяли бы требованиям альянса", - сказал эксперт РИСИ.

13.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Грузия
Македония
Россия
Украина
Проекты
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Военные учения
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