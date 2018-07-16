Двигатель для космического беспилотника Boeing прошел огневые испытания

Специалисты Агентства перспективных оборонных разработок министерства обороны США (DARPA) и американской компании Aerojet Rocketdyne проверили серию успешных огневых испытаний ракетного двигателя AR-22, который планируется установить на перспективный космический беспилотник XSP. Этот аппарат разрабатывается концерном Boeing. Согласно сообщению агентства, силовая установка прошла серию из десяти включений; продолжительность работы каждый раз составляла по меньшей мере 100 секунд. Испытания серией включений проводились на протяжении 240 часов.

Огневые испытания ракетных двигателей позволяют оценить их основные характеристики, работу систем зажигания, подачи топлива и окислителя. При этом проверка серией запусков позволяет специалистам проверить аспекты повторных включений силовых установок, их обслуживания и перезаправки баков с топливом и окислителем. Во время испытаний AR-22 специалисты также проверили новый цикл подготовки силовой установки к повторному запуску, который позволяет сократить время, необходимое на перезаправку баков и повторную работу двигателя.

Силовая установка AR-22 создается на базе двигателя RS-25. Такие устанавливались на "космические челноки" в рамках транспортной программы Space Shuttle. Новый двигатель использует в качестве топлива жидкий водород и жидкий кислород в качестве окислителя. Соединяясь топливо и окислитель образуют воду, часть которой во время работы скапливается внутри двигателя. При выключении и повторном запуске скопившаяся вода может привести к неправильной работе силовой установки или вовсе к аварии.

Обычно во время испытаний водородных ракетных двигателей специалистам необходимо несколько недель между включениями. Это время нужно на тщательную просушку двигателя. Специалисты Aerojet Rocketdyne разработали новую процедуру просушки и перезаправки двигателя, которая позволяет сократить время между запусками силовой установки до шести часов. В чем заключается суть метода просушки, не уточняется. В сообщении DARPA говорится, что цикл также удалось сократить благодаря новому управляющему программному обеспечению, способному обнаруживать и компенсировать незначительные аномалии в работе.

Другие подробности о новой силовой установке и ее испытаниях пока не раскрываются. Известно только, что в конструкции силовой установки используются детали, сохранившиеся на складах от двигателей RS-25. Как ожидается, первый полет перспективный космический беспилотник XSP совершит в 2021 году. Прежде программа разработки XSP носила обозначение XS-1. Контракт на разработку аппарата в рамках этой программы концерн Boeing получил в мае прошлого года.

XSP (Experimental Spaceplane, экспериментальный космоплан) должен будет существенно упростить и удешевить вывод на орбиту небольших по массе аппаратов. Согласно планам военных, новый аппарат должен будет нести спутники массой до 1,4 тонны. При этом стоимость одного запуска аппарата не будет превышать пяти миллионов долларов. Новый аппарат будет разработан по типу шаттла. Предполагается, что он будет нести дешевую расходуемую вторую ступень. Она будет отвечать за размещение спутников на низкой околоземной орбите, после чего будет возвращаться в атмосферу и сгорать.

После того, как сборка прототипа завершится, будут проведены его испытания. Boeing должен будет запустить аппарат десять раз подряд в течение десяти дней. По своим размерам XSP должен быть сопоставим с американским истребителем F-15 Eagle. Длина этого боевого самолета составляет 19,43 метра, высота - 5,63 метра, а размах крыла - 13,05 метра. Космический беспилотник будут использовать как для военных запусков, так и в коммерческих целях.

Василий Сычёв