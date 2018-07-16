Войти
16.07.2018
ЦАМТО

Вооруженные силы Индонезии получили последнюю партию самоходных гаубиц M-109A4

426
0
0
САУ M-109A4
САУ M-109A4.
Источник: www.flickr.com

ЦАМТО, 13 июля. В порт Танджунг Приок в Джакарте 9 июля на борту норвежского грузового судна Hoegh Chiba была доставлена последняя партия из 18 самоходных гаубиц M-109A4, приобретенных Индонезией из состава ВС Бельгии.

По данным индонезийских СМИ, помимо гаубиц доставлены четыре машины управления и одна БРЭМ. Как сообщает Jane's Defence Weekly, в настоящее время продолжается таможенное оформление установок. В ближайшие дни они будут переданы вооруженным силам.

M-109A4 представляет собой модифицированный вариант СГ M-109A2 или M-109A3. Основными отличиями стандарта A2/A3 от А4 являются оснащение системой защиты от РХБ угроз, повышенная надежность и ремонтопригодность, а также усовершенствование ряда других систем.

M-109A4 были модернизированы в Бельгии с оснащением модулем ориентации по Северу. Тем не менее, они не могут вести стрельбу активно-реактивными снарядами, которые позволяют поражать цели на удалении до 30 км. В результате максимальная дальность стрельбы версии A4 составляет 23 км. На крыше установки размещен 12,7-мм пулемет. Расчет СГ – 6 человек, возимый боекомплект – 36 артиллерийских выстрелов и 500 патронов для пулемета.

По мнению экспертов Jane's, необходимость покупки M-109A4 не вполне понятна, поскольку на вооружении ВС Индонезии уже имеются 155-мм колесные самоходные гаубицы CAESAR, которые могут быть развернуты в более короткий срок. Кроме того, 70% территории страны покрыто лесом, что ограничивает районы применения M-109.

Как сообщал ЦАМТО, СВ Индонезии направили запрос о выделении финансирования на закупку партии 155-мм самоходных гаубиц M-109 из состава ВС Бельгии в августе 2016 года. Ранее специалисты СВ Индонезии посетили Бельгию для оценки состояния находящихся на хранении M-109A4. По сообщениям, первая партия M-109A4 в рамках контракта на поставку 38 установок была доставлена в июле 2017 года.

13.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Индонезия
Норвегия
Продукция
CAESAR САУ
M109
Похожие новости

22.02.2017 Индонезия закупила еще 18 французских самоходных гаубиц CAESAR

10.05.2016 Готовится контракт с Малайзией на САУ CAESAR

11.07.2018 Восточная Европа: регион сотрудничества или конфронтации?

11.07.2018 Будет ли Белоруссия защищать Калининградскую область?

04.07.2018 Airbus Defence and Space поставила ВВС Турции 6-й самолет A-400M

27.06.2018 "Евросатори" в пользу Америки — часть II

27.06.2018 Казна отпущения

20.06.2018 "Евросатори" в пользу Америки

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 15:36
  • 12
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 16.07 15:31
  • 154
Дополнительные функции
  • 16.07 15:00
  • 152
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 16.07 14:48
  • 2
Китайские беспилотники уже давно обогнали российские, но почему последние все еще экспортируются?
  • 16.07 13:40
  • 9
"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"
  • 16.07 13:28
  • 4
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
  • 16.07 13:19
  • 2
ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два
  • 16.07 13:04
  • 4
Источник: госиспытания нового российского истребителя танков планируется начать в октябре
  • 16.07 12:55
  • 7
В ВМФ поступит двенадцатый корабль проекта "Буян"
  • 16.07 11:52
  • 48
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 16.07 11:35
  • 2
Россия назвала замену "Армате"
  • 16.07 10:47
  • 1565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.07 10:27
  • 2
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 16.07 09:50
  • 3
Российские "Уралы" во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами
  • 16.07 09:20
  • 1
Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки