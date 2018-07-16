Вооруженные силы Индонезии получили последнюю партию самоходных гаубиц M-109A4

ЦАМТО, 13 июля. В порт Танджунг Приок в Джакарте 9 июля на борту норвежского грузового судна Hoegh Chiba была доставлена последняя партия из 18 самоходных гаубиц M-109A4, приобретенных Индонезией из состава ВС Бельгии.

По данным индонезийских СМИ, помимо гаубиц доставлены четыре машины управления и одна БРЭМ. Как сообщает Jane's Defence Weekly, в настоящее время продолжается таможенное оформление установок. В ближайшие дни они будут переданы вооруженным силам.

M-109A4 представляет собой модифицированный вариант СГ M-109A2 или M-109A3. Основными отличиями стандарта A2/A3 от А4 являются оснащение системой защиты от РХБ угроз, повышенная надежность и ремонтопригодность, а также усовершенствование ряда других систем.

M-109A4 были модернизированы в Бельгии с оснащением модулем ориентации по Северу. Тем не менее, они не могут вести стрельбу активно-реактивными снарядами, которые позволяют поражать цели на удалении до 30 км. В результате максимальная дальность стрельбы версии A4 составляет 23 км. На крыше установки размещен 12,7-мм пулемет. Расчет СГ – 6 человек, возимый боекомплект – 36 артиллерийских выстрелов и 500 патронов для пулемета.

По мнению экспертов Jane's, необходимость покупки M-109A4 не вполне понятна, поскольку на вооружении ВС Индонезии уже имеются 155-мм колесные самоходные гаубицы CAESAR, которые могут быть развернуты в более короткий срок. Кроме того, 70% территории страны покрыто лесом, что ограничивает районы применения M-109.

Как сообщал ЦАМТО, СВ Индонезии направили запрос о выделении финансирования на закупку партии 155-мм самоходных гаубиц M-109 из состава ВС Бельгии в августе 2016 года. Ранее специалисты СВ Индонезии посетили Бельгию для оценки состояния находящихся на хранении M-109A4. По сообщениям, первая партия M-109A4 в рамках контракта на поставку 38 установок была доставлена в июле 2017 года.