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16.07.2018
ЦАМТО

Британское правительство планирует приобрести самолеты ДРЛОиУ компании Boeing без проведения тендера

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Самолет E-3A Sentry AWACS
Самолет E-3A Sentry AWACS.
Источник: http://www.globallookpress.com/

ЦАМТО, 13 июля. Британское правительство близко к принятию решения по закупке 4-6 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ; AWACS) компании Boeing стоимостью свыше 1 млрд. долл.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, решение, которое может быть объявлено уже в ближайшие недели, скорее всего, вызовет официальные протесты европейских оборонных компаний, также готовых принять участие в проекте на основе конкурсной процедуры.

Согласно одному из источников, компания Airbus, которая, как сообщалось на днях, объединяется со шведской Saab в рамках британского проекта со своим предложением самолета ДРЛОиУ, предпринимает шаги, чтобы не опустить сделки с Boeing без проведения конкурсной процедуры, и не исключает юридических разбирательств в случае закупки самолетов без проведения тендера.

Как уже сообщалось, две ведущие европейские оборонные компании, Airbus и Saab, недавно обсудили вопрос о совместном предложении в рамках возможной закупки ВВС Великобритании новых систем ДРЛОиУ. В ходе переговоров основное внимание было уделено потенциальному сотрудничеству в рамках проекта объедения платформы A330 или A320 Airbus с версией РЛС ДРЛОиУ Erieye компании Saab.

Как уже сообщал ЦАМТО, в начале этого месяца председатель комитета по обороне палаты общин д-р Джулиан Левис в своем письме министру оборонных закупок Великобритании Гуто Беббу заявил о недопустимости приобретения систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ/AWACS) без проведения тендера.

Согласно официальному пресс-релизу комитета, на вооружении британских ВВС в настоящее время состоят шесть платформ AWACS E-3D "Сентри". Они должны оставаться в эксплуатации до 2035 года при условии проведения программы их восстановления и модернизации.

Тем не менее, появились сообщения о том, что Министерство обороны Великобритании рассматривает вопрос об отмене программы модернизации имеющихся платформ и их замене на 4-6 новых самолетов стоимостью до 3 млрд. фунтов стерлингов, вероятнее всего, на базе проекта самолета компании Boeing.

13.07.2018
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Страны
Великобритания
Швеция
Продукция
E-3
Erieye
А320
Компании
Airbus
Boeing
SAAB
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