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16.07.2018
ЦАМТО

ВВС Мали получили 4 учебно-боевых самолета A-29 "Супер Тукано"

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Штурмовик A-29 Super Tucano
Штурмовик A-29 Super Tucano.
Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 13 июля. По информации малийских СМИ, 11 июля на 101-й авиабазе ВВС Мали "Бамако Сену" в присутствии президента республики Ибрагима Бубакара Кейта состоялась церемония приемки 4 УБС A-29 "Супер Тукано" компании Embraer.

Самолеты и вооружение, закупленные в рамках "Закона о военном планировании" (LOPM), были доставлены из Бразилии 10 июля.

Ранее, в 2017 году, ВВС Мали в рамках программы модернизации были поставлены два самолета Y-12 китайского производства и два российских ударных вертолета Ми-35M. Тогда же было заявлено о скорой поставке еще двух Ми-35M и намерении приобрести второй самолет ВТА C-295.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Мали подписало с Embraer Defense & Security контракт на поставку 6 легких ударных самолетов EMB-314/A-29 "Супер Тукано" 15 июня 2015 года в ходе авиасалона в Ле-Бурже. Мали – пятая африканская страна, которая разместила заказ на поставку EMB-314 "Супер Тукано" после Анголы, Буркина-Фасо, Мавритании и Сенегала.

Информация о стоимости контракта, сроках поставки самолетов и оснащении их вооружением не разглашались. Соглашение также включало материальное обеспечение и обучение пилотов и технического персонала ВВС Мали. Самолеты планируется использовать для борьбы с незаконными вооруженными формированиями (НВФ), наблюдения за границей, обеспечения внутренней безопасности, повышенной подготовки пилотов.

Первая пара EMB-314 (PT-ZTF и PT-ZTI), окрашенная в цвета ВВС Мали, была сфотографирована еще в конце ноября – начале декабря 2016 года, однако поставка самолетов была задержана из-за проблем с финансированием.

"Супер Тукано" предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая авиационную поддержку, ведение разведки, перехват воздушных целей и борьбу с НВФ.

13.07.2018
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Страны
Ангола
Бразилия
Буркина-Фасо
Китай
Мавритания
Мали
Россия
Сенегал
Продукция
C-295 CASA
EMB-314
Ми-35
Компании
Embraer
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