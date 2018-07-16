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16.07.2018
ЦАМТО

ASELSAN поставит ВС Турции дистанционно управляемые модули вооружения SARP

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Hizir
Новая бронированная машина Hizir разработки турецкой компании Katmerciler в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный прототип был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 12,7-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017.
Источник: bmpd

ЦАМТО, 13 июля. Турецкая компания ASELSAN 2 июля объявила о заключении с BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. контракта на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения (ДУМВ) SARP (Stabilised Advanced Remote Weapon Platform).

ДУМВ SARP предназначены для Сухопутных войск, Генерального командования жандармерии и Береговой охраны Турции.

Стоимость соглашения составляет 94,69 млн. евро. Поставки в рамках данного контракта будут выполнены с 2018 по 2021 гг.

Комментарий ЦАМТО:

ДУМВ SARP, вероятно, будут оснащены различные типы бронемашин, которые производятся компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. В январе ASELSAN и BMC уже заключили соглашение стоимостью 76,8 млн. евро на поставку ДУМВ SARP.

ДУМВ SARP разработан для применения в качестве основного или дополнительного вооружения гусеничных и колесных боевых бронированных машин. Оснащенный электрическим приводом модуль представляет собой U-образную конструкцию, которая может оснащаться 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом в качестве основного вооружения и спаренным 7,62-мм пулеметом. ДУМВ позволяет вести круговой обстрел, при этом обеспечивается диапазон углов наведения по вертикали от -30 до +60 град., что повышает эффективность ведения боевых действий в населенных пунктах.

Боекомплект для 12,7-мм пулемета составляет 250 патронов, для 7,62-мм – 1000 патронов, для 40-мм автоматического гранатомета – 96 боеприпасов.

13.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
BMC
Dirinler
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