Войти
16.07.2018
ЦАМТО

Более 750 современных образцов ВВСТ покажут в военных округах и на Северном флоте в рамках форума "Армия-2018"

390
0
0
Катера Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16)
Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018.
Источник: Министерство обороны России

ЦАМТО, 13 июля. В военных округах и на Северном флоте в ходе проведения МВТФ "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности" в статическом и динамическом показах будет задействовано более 750 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.

По сравнению с предыдущими годами количество привлекаемой современной и перспективной техники существенно возросло, что, несомненно, вызовет большой интерес как у специалистов, так и посетителей форума.

Так, год назад было представлено около 650 ед., а в 2016 году – более 500.

Помимо военных округов и Северного флота, динамические показы форума "Армия-2018" пройдут на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.

Работу по расширению масштабов статической экспозиции и динамического показа Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны считает одной из приоритетных при подготовке к форуму, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

13.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
СФ
Похожие новости

12.07.2018 Горные стрелки Главного управления Генштаба ВС РФ представят страну в финале Армейских игр

28.06.2018 В Москве состоялось внеплановое заседание Коллегии Министерства обороны

28.06.2018 В ВС РФ провели работу по восстановлению культурного наследия

28.06.2018 В Саратовской области начались Всеармейские соревнования среди аэрозольных и огнеметных подразделений

22.06.2018 На форуме "Армия-2018" обсудят перспективы развития системы научно-технической экспертизы инновационных проектов

13.06.2018 Автомобилисты ЦВО победили на всеармейском этапе конкурса "Военное ралли" в Туве

06.06.2018 Иностранные военные впервые смогут произвести выстрелы из РСЗО "Град" на АрМИ-2018

05.06.2018 Военные летчики начали подготовку к масштабным маневрам "Восток-2018"

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 15:36
  • 12
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 16.07 15:31
  • 154
Дополнительные функции
  • 16.07 15:00
  • 152
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 16.07 14:48
  • 2
Китайские беспилотники уже давно обогнали российские, но почему последние все еще экспортируются?
  • 16.07 13:40
  • 9
"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"
  • 16.07 13:28
  • 4
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
  • 16.07 13:19
  • 2
ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два
  • 16.07 13:04
  • 4
Источник: госиспытания нового российского истребителя танков планируется начать в октябре
  • 16.07 12:55
  • 7
В ВМФ поступит двенадцатый корабль проекта "Буян"
  • 16.07 11:52
  • 48
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 16.07 11:35
  • 2
Россия назвала замену "Армате"
  • 16.07 10:47
  • 1565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.07 10:27
  • 2
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 16.07 09:50
  • 3
Российские "Уралы" во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами
  • 16.07 09:20
  • 1
Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки