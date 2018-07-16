Более 750 современных образцов ВВСТ покажут в военных округах и на Северном флоте в рамках форума "Армия-2018"

Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018.

ЦАМТО, 13 июля. В военных округах и на Северном флоте в ходе проведения МВТФ "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности" в статическом и динамическом показах будет задействовано более 750 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.

По сравнению с предыдущими годами количество привлекаемой современной и перспективной техники существенно возросло, что, несомненно, вызовет большой интерес как у специалистов, так и посетителей форума.

Так, год назад было представлено около 650 ед., а в 2016 году – более 500.

Помимо военных округов и Северного флота, динамические показы форума "Армия-2018" пройдут на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.

Работу по расширению масштабов статической экспозиции и динамического показа Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны считает одной из приоритетных при подготовке к форуму, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.