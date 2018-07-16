Более 750 современных образцов ВВСТ покажут в военных округах и на Северном флоте в рамках форума "Армия-2018"
ЦАМТО, 13 июля. В военных округах и на Северном флоте в ходе проведения МВТФ "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности" в статическом и динамическом показах будет задействовано более 750 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.
По сравнению с предыдущими годами количество привлекаемой современной и перспективной техники существенно возросло, что, несомненно, вызовет большой интерес как у специалистов, так и посетителей форума.
Так, год назад было представлено около 650 ед., а в 2016 году – более 500.
Помимо военных округов и Северного флота, динамические показы форума "Армия-2018" пройдут на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.
Работу по расширению масштабов статической экспозиции и динамического показа Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны считает одной из приоритетных при подготовке к форуму, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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