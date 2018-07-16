Войти
16.07.2018
ЦАМТО

Десантники впервые на совместных учениях ВДВ и ВТА осуществили десантирование на двух разных парашютных системах

467
0
0
Десантирование
Десантирование зенитной установки вместе с расчетом из транспортного самолета Ил-76МД.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 13 июля. Для десантирования на совместных учениях ВДВ и ВТА использовались две парашютные системы: "Тандем Милитари" и "Арбалет-3". Они отличаются грузоподъемностью, порядком крепления и размещения пассажира, скоростью полета и площадью купола.

Эти парашютные системы предназначены для доставки узконаправленных специалистов и грузов в труднодоступные районы. "Тандем Милитари" находится на завершающем этапе госиспытаний и до конца года поступит в ВДВ.

Системы "Тандем" и "Арбалет-3" были впервые опробованы в одном самолете. Десантирование происходило с самолета Ил-76МД на высоте 2500 и 2700 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

13.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости

13.07.2018 Десантирование на разных парашютах с одного борта. "Арбалет-3" против "Тандема"

29.06.2018 Учения "Славянское братство-2018" успешно завершились

29.06.2018 МККК впервые принял участие в учениях "Славянское братство"

27.06.2018 Военные России, Белоруссии и Сербии начинают активную фазу учений "Славянское братство"

27.06.2018 Военные учения "Славянское братство-2018" вступают в активную фазу

27.06.2018 Десант с алгоритмами

22.06.2018 Международные учения "Славянское братство" в 2018 году впервые выйдут на полковой уровень

22.06.2018 Формат учений "Славянское братство" увеличили до полковых маневров

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 15:31
  • 154
Дополнительные функции
  • 16.07 15:29
  • 11
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 16.07 15:00
  • 152
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 16.07 14:48
  • 2
Китайские беспилотники уже давно обогнали российские, но почему последние все еще экспортируются?
  • 16.07 13:40
  • 9
"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"
  • 16.07 13:28
  • 4
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
  • 16.07 13:19
  • 2
ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два
  • 16.07 13:04
  • 4
Источник: госиспытания нового российского истребителя танков планируется начать в октябре
  • 16.07 12:55
  • 7
В ВМФ поступит двенадцатый корабль проекта "Буян"
  • 16.07 11:52
  • 48
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 16.07 11:35
  • 2
Россия назвала замену "Армате"
  • 16.07 10:47
  • 1565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.07 10:27
  • 2
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 16.07 09:50
  • 3
Российские "Уралы" во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами
  • 16.07 09:20
  • 1
Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки