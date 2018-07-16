Десантники впервые на совместных учениях ВДВ и ВТА осуществили десантирование на двух разных парашютных системах
ЦАМТО, 13 июля. Для десантирования на совместных учениях ВДВ и ВТА использовались две парашютные системы: "Тандем Милитари" и "Арбалет-3". Они отличаются грузоподъемностью, порядком крепления и размещения пассажира, скоростью полета и площадью купола.
Эти парашютные системы предназначены для доставки узконаправленных специалистов и грузов в труднодоступные районы. "Тандем Милитари" находится на завершающем этапе госиспытаний и до конца года поступит в ВДВ.
Системы "Тандем" и "Арбалет-3" были впервые опробованы в одном самолете. Десантирование происходило с самолета Ил-76МД на высоте 2500 и 2700 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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