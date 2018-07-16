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16.07.2018
ТАСС

Путин назвал первый полет "Прогресса" к МКС по сверхкороткой схеме прорывным успехом

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент отметил, что это достижение серьезно повышает конкурентоспособность российской космонавтики

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив госкорпорации "Роскосмос" с успешным полетом грузового корабля "Прогресс МС-09" к международной космической станции по сверхкороткой схеме. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"10 июля нынешнего года, стартовав с космодрома Байконур, транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-09" в рекордно короткие сроки достиг Международной космической станции и пристыковался к ней, доставив на МКС научное оборудование, топливо, медикаменты, продукты. Столь яркий, поистине прорывной успех, серьезно повышающий конкурентоспособность российской космонавтики, - результат напряженного, творческого труда всех участников этого уникального проекта, их высочайшего профессионализма и компетентности, использования самых современных технологий и разработок", - говорится в сообщении.

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершил два витка вокруг Земли. Полет по новой схеме длился менее четырех часов. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.

13.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Проекты
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