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16.07.2018
ТАСС

Источник: госиспытания нового российского истребителя танков планируется начать в октябре

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"Спрут-СД"
"Спрут-СД".
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" разработана для Воздушно-десантных войск

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Государственные испытания 125-мм глубоко модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", разработанной для Воздушно-десантных войск, должны начаться в октябре 2018 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Госиспытания "Спрут-СДМ1" планируется начать в четвертом квартале 2018 года", - сказал собеседник агентства.

В госкорпорации "Ростех" не стали комментировать ТАСС названные источником сроки, однако сообщили, что "опытные образцы "Спрут-СДМ1" к испытаниям готовы, интерес заказчика сохраняется".

Модернизированная гусеничная плавающая авиадесантируемая машина "Спрут-СДМ1" разработана в конструкторском бюро "Волгоградского тракторного завода" (входит в Концерн "Тракторные заводы", переданный в операционное управление Ростеху). Контракт на разработку был подписан в 2013 году, в 2014-м изготовлен первый опытный образец (демонстрировался на "Армии-2015"). Машина получила унифицированные с БМД-4М ходовую часть, трансмиссию и двигатель, современную цифровую систему управления огнем и более совершенное орудие 2А75М с повышенной точностью стрельбы.

Как отметили в Ростехе, самоходная артиллерийская установка (САУ) "Спрут-СДМ1" сочетает "хорошую огневую мощь, современные системы управления, легкость и аэромобильность". "По сути, это "два в одном": самоходная артиллерийская установка и полноценный легкий танк одновременно, который может успешно использоваться не только в десантных, но и других родах войск", - добавили в госкорпорации.

Базовый вариант самоходки - "Спрут-СД" - с орудием 2А75 был принят на вооружение в 2006 году. По данным открытых источников, для ВДВ с 2005-го по 2010 год было закуплено более 30 таких машин, однако позже поставки "Спрута-СД" в войска были приостановлены до появления противотанковой САУ.

13.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Тракторные заводы
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Ростех
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4 комментария
№1
16.07.2018 04:00
Для стран с влажным тропическим климатом где обычная гусеничная техника вязнет.
Нужно будет и на этой увеличивать как плавучесть, мореходность для морских вариантов, так и улучшать проходимость т.к. такие узкие гусеницы при её весе быстро раздолбают дорогу и будет колея где брюхом вязнуть станут. Что-нибудь полегче и пошире, но так чтобы не слетали.

Вьетнам, Малазия, Филлипины, Лаос, Индонезия, страны Ю Америки и т.д.

Моё отношение к тяжёлой технике в век дронов вы знаете но вот как экспортную машину стоит производить если хорошо уметь продавать.
0
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№2
16.07.2018 05:02
Главное отработают сам шасси от  БМД-4М включая ресурс от отдачи, а там и пушечку от "Арматы" с экипажем два человека. Поляки попробовали 120мм на свой САУ, не получилось и остановились на 152мм малой баллистики. Но сомневаться не стали и сразу заказали 1000 машин с немецкими двигателем и шасси.
0
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№3
16.07.2018 07:09
Цитата, q
Цитата, q
Моё отношение к тяжёлой технике в век дронов вы знаете но вот как экспортную машину стоит производить если хорошо уметь продавать.
Что бы хорошо продавалась, надо иметь эту САУ на вооружении.
+1
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№4
16.07.2018 13:04
Согласен, пока штук 60 не примут на вооуржение продавать трудно будет. У нас такие если и нужны то где болот много. А так сверху такие машины всего лишь мишени и век их до первого налёта дронов боевой сети. Для наземных дронов подобные неадекватно дорого стоят. Можно 20 шт иметь с переносимой на противника массой в раз 30 больше, с ракетами калибра 80-210мм. Вопрос упирается в водителя. Пока придётся место для него резервировать и капсулу защитную скажем 1,2х1х1м, с защищённостью от 40мм пушки и от боеприпасов сверху, детонации БК своего. Хотя всё равно смертники.
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